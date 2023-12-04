貢寮台2線大貨車衝對向車道　撞護欄側翻邊坡！駕駛自行脫困

▲貢寮台2線大貨車衝對向車道自撞護欄翻覆。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區台2線102.5公里處今（3日）中午12時許發生一起車禍意外，一輛大貨車行經該路段（宜蘭往基隆方向）時，因不明原因衝到對向車道，疑駕駛急踩剎車，方向盤向左迴轉，導致整輛車180度轉向，自撞護欄翻覆倒邊坡草叢中，所幸24歲林姓男駕駛自行脫困並未受傷；警方針對駕駛實施酒測，酒測值為0，至於詳細事故原因仍待調查釐清。