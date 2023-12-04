被問侯友宜反問「在哪裡？」　蕭美琴：他跳級選總統

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴近期接受政論節目「鄭知道了」專訪，節目今（4）晚間播出。當被主持人鄭弘儀詢問有看到國民黨總統參選人侯友宜嗎？蕭反問：「在哪裡？」她說，這幾年她比較低調，但是沒有像侯友宜這麼低調；侯友宜尚未讓外界看到他市政表現的成果，就要「跳級」選總統，相信選民自有判斷。

在訪談過程中，鄭弘儀詢問，國民黨副總統參選人趙少康搶盡版面，是否有看到侯友宜？蕭美琴反問：「在哪裡？」她說，其實自己這幾年相對比較低調，但是沒有像侯友宜這麼低調，因為在政治上，有該高調的時候，有該低調的時候，有該強硬的時候，有該柔軟的時候，要帶領這個國家，面對這麼複雜的內外情勢，都應該要有更多的彈性。

蕭美琴直言，大家在選的就是一個團隊，是總統、副總統的搭檔，大家都會想要看到副總統，但是也更想要看到總統。

鄭弘儀追問，蕭美琴是否認為侯友宜是趙少康的傀儡？蕭美琴說，侯友宜曾經在新北市獲得非常高的票數，實際上，自己也是新北市民，她家附近有一條捷運站，蓋了大概20年，到現在還沒有完成。

蕭美琴談及，原來大家對侯友宜的角色跟定位是新北市長，現在一下子又要參選總統，總統的責任不一樣，要代表台灣人民來面對世界，是台灣的門面，要有很清楚的治國方略，並以過去的歷練做基礎。她認為，相較民進黨總統參選人賴清德在台南市長任內的政績獲得肯定，外界並沒有在侯友宜身上看到這樣子的成果，「一下子又要跳級」。

蕭美琴說，其實台灣人做事情要按部就班，該有什麼樣的歷練，再往下一步來走。她說，儘管「賴蕭配」不是完美的，但是最好的。

至於民眾黨總統參選人柯文哲，蕭美琴說，柯文哲非常聰明、反應很快，每天對應各式各樣的問題，好像是腦筋急轉彎一樣，只是，國家元首要贏得國際社會的信任，講話及主張要有長期的一致性，讓大家是「可預測的」。