　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被問侯友宜反問「在哪裡？」　蕭美琴：他跳級選總統

▲▼蕭美琴國際媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴近期接受政論節目「鄭知道了」專訪，節目今（4）晚間播出。當被主持人鄭弘儀詢問有看到國民黨總統參選人侯友宜嗎？蕭反問：「在哪裡？」她說，這幾年她比較低調，但是沒有像侯友宜這麼低調；侯友宜尚未讓外界看到他市政表現的成果，就要「跳級」選總統，相信選民自有判斷。

在訪談過程中，鄭弘儀詢問，國民黨副總統參選人趙少康搶盡版面，是否有看到侯友宜？蕭美琴反問：「在哪裡？」她說，其實自己這幾年相對比較低調，但是沒有像侯友宜這麼低調，因為在政治上，有該高調的時候，有該低調的時候，有該強硬的時候，有該柔軟的時候，要帶領這個國家，面對這麼複雜的內外情勢，都應該要有更多的彈性。

蕭美琴直言，大家在選的就是一個團隊，是總統、副總統的搭檔，大家都會想要看到副總統，但是也更想要看到總統。

鄭弘儀追問，蕭美琴是否認為侯友宜是趙少康的傀儡？蕭美琴說，侯友宜曾經在新北市獲得非常高的票數，實際上，自己也是新北市民，她家附近有一條捷運站，蓋了大概20年，到現在還沒有完成。

蕭美琴談及，原來大家對侯友宜的角色跟定位是新北市長，現在一下子又要參選總統，總統的責任不一樣，要代表台灣人民來面對世界，是台灣的門面，要有很清楚的治國方略，並以過去的歷練做基礎。她認為，相較民進黨總統參選人賴清德在台南市長任內的政績獲得肯定，外界並沒有在侯友宜身上看到這樣子的成果，「一下子又要跳級」。

蕭美琴說，其實台灣人做事情要按部就班，該有什麼樣的歷練，再往下一步來走。她說，儘管「賴蕭配」不是完美的，但是最好的。

至於民眾黨總統參選人柯文哲，蕭美琴說，柯文哲非常聰明、反應很快，每天對應各式各樣的問題，好像是腦筋急轉彎一樣，只是，國家元首要贏得國際社會的信任，講話及主張要有長期的一致性，讓大家是「可預測的」。

ET快訊
蔡阿嘎不忍發聲：別再說我曬小孩　公開數據「第一是她」
快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：情況愈來愈
一中商圈甜甜圈名店「老鼠爽啃食材」　畫面曝光
進口515公噸「魔芋爽」！毒物專家憂：吃多恐釀2病
王嘉爾臨時取消演唱會　補償獲讚：比公司出差還好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蕭美琴：趙少康心中充滿仇恨　好像沒有挑起對立不行

快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：已住院10多天

被問侯友宜反問「在哪裡？」　蕭美琴：他跳級選總統

蕭美琴副總統候選人首次車掃　力挺台中市第二選區林靜儀委員

萬老師到！黃捷穿制服神還原「麻辣鮮師」　六合夜市合體掃街

議員盼大巨蛋冠軍賽開放2.5萬人？　蔣萬安允諾找遠雄溝通

「萬老師」郭昱晴幫彰化綠營站台：當媽媽沒在怕的

勞動部認開放印度移工　侯辦再槓賴營：不是10萬難道是9萬9999？

快訊／王鴻薇質疑租賃契約「一疊衛生紙」　陳世凱回嗆眼花

趙怡翔投書外媒批藍誤判對岸企圖　國民黨嗆：蓄意曲解兵役立場

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

張杰驚喜開唱《泡沫》惹哭鄧紫棋！　暖曝原因：讓所有傷痛都變成泡沫

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

蕭美琴：趙少康心中充滿仇恨　好像沒有挑起對立不行

快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：已住院10多天

被問侯友宜反問「在哪裡？」　蕭美琴：他跳級選總統

蕭美琴副總統候選人首次車掃　力挺台中市第二選區林靜儀委員

萬老師到！黃捷穿制服神還原「麻辣鮮師」　六合夜市合體掃街

議員盼大巨蛋冠軍賽開放2.5萬人？　蔣萬安允諾找遠雄溝通

「萬老師」郭昱晴幫彰化綠營站台：當媽媽沒在怕的

勞動部認開放印度移工　侯辦再槓賴營：不是10萬難道是9萬9999？

快訊／王鴻薇質疑租賃契約「一疊衛生紙」　陳世凱回嗆眼花

趙怡翔投書外媒批藍誤判對岸企圖　國民黨嗆：蓄意曲解兵役立場

劉詩詩懶理婚變傳言　貓熊項鍊上身媽咪變少女

趙露思竟是睡衣大戶！小熊貓舉手好可愛　情侶套裝連陳哲遠都在穿

蕭美琴：趙少康心中充滿仇恨　好像沒有挑起對立不行

張宮熊／從天干地支看政經循環　2024全球局勢如何？

清潔隊員2打1遭反殺雙亡！　他獨活療傷18天被依殺人罪收押

快訊／82歲施明德傳命危「加護病房洗腎」　陳文茜：已住院10多天

被問侯友宜反問「在哪裡？」　蕭美琴：他跳級選總統

蔡阿嘎不忍發聲：別再說我曬小孩！　公開數據「第一是她」被虧爆

比亞迪旗下「仰望U8豪華休旅」實拍！擁千匹馬力外型激似Defender

不只火燒心！營養師曝「胃食道逆流」8大症狀：有口臭、異物感也中鏢

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

政治熱門新聞

大巨蛋下小雨　遠雄曝漏水原因

蕭美琴國籍爭議　內政部：3組候選人都符合規定

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

「台灣是血統主義！」　郭正亮：蕭美琴國籍議題吵不下去的

大巨蛋開幕即成大彩蛋　他籲：莫忘誰生蛋、孵蛋、卡蛋

蕭美琴：我從未放棄中華民國國籍

議員盼大巨蛋冠軍賽開放2.5萬人？　蔣萬安允諾找遠雄溝通

臉書狂洗「好的我投柯」惹人嫌　黃暐瀚揪幕後黑手恐是1450

蕭美琴國籍爭議　中選會回應了

25年前聯手趙少康與挾持公車嫌犯談判　侯友宜：選舉也是在救人

黃國昌、顏寬恒同場造勢　綠：公平正義呢？

王鴻薇爆潘孟安接受建商禮遇

質疑蔡英文反對「重啟特偵組」　侯辦嗆：這就是包庇特權貪污

被質疑避國籍風頭　吳欣盈嗆媒體先查證

更多熱門

相關新聞

韓國瑜首度到彰化：今不講民進黨壞話

韓國瑜首度到彰化：今不講民進黨壞話

彰化立委第二選區參選人楊曜聰今日晚上舉辦問政說明會，不分區立委排名第一位的韓國瑜到場站台助講，他說「今天不罵民進黨」，盛讚楊學經歷豐富，有愛心、行動力，未來會是優秀的立委；縣長王惠美則痛批現任立委不關心地方建設，對捷運綠線延伸到彰化不聞不問，與台中立委的力爭相比，簡直天壤之別。

蕭美琴副總統候選人首次車掃

蕭美琴副總統候選人首次車掃

勞動部認開放印度移工　侯辦再槓賴營：不是10萬難道是9萬9999？

勞動部認開放印度移工　侯辦再槓賴營：不是10萬難道是9萬9999？

趙怡翔投書外媒批藍誤判對岸企圖　國民黨嗆：蓄意曲解兵役立場

趙怡翔投書外媒批藍誤判對岸企圖　國民黨嗆：蓄意曲解兵役立場

全面開戰！國民黨15場選前大造勢起跑　串聯全國展現陸戰實力

全面開戰！國民黨15場選前大造勢起跑　串聯全國展現陸戰實力

關鍵字：

2024總統2024賴清德2024侯友宜2024柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

記得拿！赴日玩北九州市免費領5000日圓

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面