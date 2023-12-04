首度到彰化輔選力挺楊曜聰　韓國瑜：今天不講民進黨壞話

▲韓國瑜到彰化助講。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化立委第二選區參選人楊曜聰今日（4日）晚上舉辦問政說明會，不分區立委排名第一位的韓國瑜到場站台助講高喊「今天不罵民進黨」，他盛讚楊學經歷豐富，有愛心、行動力，未來會是優秀的立委；縣長王惠美則痛批現任立委不關心地方建設，對捷運綠線延伸到彰化不聞不問，與台中立委的力爭相比，簡直天壤之別。

▲縣長王惠美到場。（圖／楊曜聰競辦提供）

這是韓國瑜被提名後首次到彰化助選，他上台受到所有現場鄉親熱烈歡迎，他極力稱讚楊曜聰以醫師學歷，又接連取得生物科學碩士與電機博士學位，可見是學識淵博，多才多藝的優秀人才；好人才還要有愛心、有行動力，才是一個全方位、可以助力地方的好立委。

韓國瑜話鋒一轉說，「今天不講民進黨壞話」，一天到晚罵來罵去，他們還擊我們還要再講，「執政黨天天監督我們在野黨」，哪有這個道理，「全台灣的媒體都在監督我們在野黨」，權力跟資源都在執政黨的手上，「我很著急」，今天只講彰化未來。

韓國瑜說，要發財、要賺錢，一定要先修路。中彰一定要成為一日生活圈，捷運綠線通，中彰投才會形成生活圈。隨後到場的縣長王惠美痛批執政黨的惡劣，以種種不合理的理由阻隢彰化的建設計畫。

王惠美，她一向主張先有交通，再有重畫，最後帶進產業，地方才有進步，但目前彰化東區最迫切需要的捷運綠線延伸與都市計畫，都被卡在中央，她希望民眾都能支持立委楊曜聰、總統侯友宜、政黨中國國民黨，一起下架不做事的執政黨。

楊曜聰則指出，近日台中市的立委向行政院要求早日進行捷運綠線大坑段，結果行政院高層說，只要將捷運綠線的大坑段與彰化段拆分，大坑段就能馬上進行、馬上動工。楊曜聰說，彰化段最早納入捷運綠線計畫，卻因彰化的立委不關心，眼看就要被中央放棄，動工遙遙無期，這樣的立委，大家還能忍受嗎？現場喊出「捷運要通，立委支持楊曜聰」，期盼換人爭取，盡早實現捷運進彰化的願景。