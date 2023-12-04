蕭美琴副總統候選人首次車掃　力挺台中市第二選區林靜儀委員

▲民進黨副總統候選人蕭美琴陪同台中市第二選區林靜儀立委車隊掃街。（圖／資料照，下同）

政治中心／綜合報導

今（4）天一早，民進黨副總統候選人蕭美琴陪同台中市第二選區林靜儀立委車隊掃街，這也是蕭美琴副總統候選人全國第一場車掃，顯見其對林靜儀委員選情的重視。沿途民眾相當熱情，揮手高喊凍蒜。

林靜儀立委表示，非常榮幸且高興蕭美琴副總統候選人前來中二輔選。她與蕭美琴副總統候選人是立院好戰友，更數度在國際外交場合碰面，一齊為台灣的外交打拚，讓世界上架台灣。

在國際上架台灣，在地方要下架黑金家族勢力。

林靜儀表示，蕭美琴副總統候選人過去在花蓮深耕十年，力抗傅家勢力，如同自己在中二面對顏家。共同期望都是讓地方政治回歸到乾淨、公平、專業、民主的正常樣貌。

蕭美琴副總統候選人認為，自己是千錘百鍊的候選人，地方服務有經驗，國際專業更經得起考驗。她也力薦林靜儀立委，不僅有外交長才，在國會努力守護台灣國防自主、推動國機國艦國造。在地方，奮力對抗長期綁架民主的黑金家族勢力。懇請大家用選票守住林靜儀立委這一席。

近日面對對手質疑其國籍問題，蕭美琴副總統也正面回應，表示自己從來都沒有放棄中華民國國籍，何來恢復之說？且自己參與好幾次立委選舉，身分資料絕對沒問題。

蕭美琴副總統候選人更打趣提到，徵詢她是否願意為賴清德總統候選人副手時，她請競選團隊務必將自己的背景調查清楚，避免未來有其他爭議。