勞動部認開放印度移工　侯辦再槓賴營：不是10萬難道是9萬9999？

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠今（4）日針對印度移工議題交火，民進黨總統參選人賴清德陣營表示，並無外電報導立即引進10萬印度移工的事情，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢反駁，勞動部新聞稿明確指出，我國與印度勞工合作備忘錄是雙方協議架構，尚待確定簽署時間，並會循序漸進「開放引進」，賴陣營避重就輕稱非立即引進10萬移工，卻絕口不提衝擊台灣勞工就業市場、薪資，「不是10萬移工，那是幾萬？難道是9萬9999人嗎？」

吳亮賢指出，侯辦要求賴清德向全民說清楚未來是否會大量引進印度移工？台灣是否會滿街都是印度失業人口？是否會壓縮台灣勞工就業空間？壓低台灣勞工薪資？賴清德選擇神隱，賴陣營也只能以非立即引進10萬移工的說詞狡辯。

吳亮賢批評，賴清德不重視勞工權益，賴陣營還稱此訊息是「舊聞」，無視勞團3日上街頭抗議的事實，加上先前反問台南女大生、學生憂租屋補助「看得到、吃不到」，卻反被要求「去跟房東說」，顯然當年要勞工「做功德」的賴清德絲毫沒長進，還變本加厲要迫害全國勞工權益。

吳亮賢說，請賴清德別只把人民質疑當作假訊息，請說清楚到底要引進幾萬名印度移工？若非立即引進，預計是何時？賴清德敢否認勞動部打算引進印度移工的事實嗎？敢否認雙方協議架構在進行中嗎？敢否認大量印度移工會影響台灣勞工就業機會嗎？