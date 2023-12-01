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台東首場國際友善X科技永續年度成果展

▲台東縣政府。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣政府1日、2日在鐵花新聚落275倉庫盛大舉辦「國際友善X科技永續年度成果展」。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

為展現台東縣在智慧生活應用、國際友善營造與地方創生推動，以及未來科技永續的展望，台東縣政府1日、2日在台東市鐵花新聚落275倉庫盛大舉辦「國際友善X科技永續年度成果展」，展場外還有TTPush特約店家等11個攤商組成微市集。

今年縣府國際發展及計畫處的年度成果展為「走向未來：TTONE智慧城市」，以「實踐式、進行式、未來式」三大主題，集結了來自國計處在國際友善城市推展、數位創新及智慧城市發展、研究發展及管制考核、公共關係及推動為民服務等成績，以及展現政府進行城市永續治理與數位轉型的年度成果。展場開放民眾自由參觀，體驗智慧生活及集章搶金幣。

此次展覽以國際友善與科技永續為主題，讓民眾體驗台東獨特的快慢之間。首座展區以「實踐式-智慧城市應用」為主軸，展出TCar行動智能車、NFT智慧公益應用等創新技術。東岸舖食節更是全台唯一科技市集，突顯慢經濟的核心理念，同時展示出無線整合創新服務、人流偵測等數據治理應用技術成果。

第二展區以「進行式-越在地、越國際」為主軸，呈現雙語據點輔導、國際友善服務等推動成果；近年備受關注的「數位游牧 Digital Nomad」，在縣府與大武鄉公所合作下，推出全台首座數位遊牧工作聚落。最後一個展區「未來式-走向智能、健康、永續」則展現TTPush在智慧生活、永續發展、個人健康管理方面的創新，全新的數位支付體驗、電子發票捐贈功能和健康計步功能，彰顯台東在智慧科技方面的前瞻性發展。

除了成果展之外，明日還有闖關集章拿金幣等活動，以及進行國際旅遊講座，邀請白志棠(趣遊網股份有限公司創辦人)、Steven Crook(多本台灣旅遊書作者)與Cheryl Robbins(Tribe Asia負責人)，分享他們豐富的實務經驗。

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