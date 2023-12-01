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響應國際終止婦女受暴日　台東凝聚力量建置社區安全網

▲響應國際終止婦女受暴日，台東凝聚力量建置社區安全網。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲響應國際終止婦女受暴日，台東凝聚力量建置社區安全網。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

每年11月25日為「國際終止婦女受暴日」，聯合國希望透過這個節日，提醒各國有責任消除對婦女朋友的暴力行為，重視性別平等，致力於終止任何形式的暴力行為。縣長饒慶鈴表示，國際終止婦女受暴日是一個提醒我們關注和改善婦女權益的重要日子，並且讓我們看到當前婦女面臨的問題，進而重視且共同為終止婦女受暴來努力，讓每一位婦女都在安全和尊重的環境中生活。

台東縣政府長期致力各項預防暴力宣導及防治工作，公私協力結合了社區發展協會及民間團體，112年度補助21間團體在社區與原鄉部落中推動性別暴力防治、原鄉家庭暴力及性侵害防治教育推廣工作，持續培力社區志工，發揮在地扎根力量，讓社區民眾建立正確防暴觀念，提升自我保護知能及預防，並鼓勵社區能鄰里互助，結合社區力量創造安全且無暴力的宜居城市。

社會處陳淑蘭處長表示，為落實性別暴力初級預防，亦積極培力「社區防暴宣講師」，目前台東縣內有19位宣講師走入鄰里宣導，以在地語言和生活經驗與社區民眾互動宣導，將暴力零容忍的觀念、網絡資源，讓民眾知悉運用。

針對家庭暴力及性侵害被害人另提供支持陪伴、庇護安置、醫療協助、經濟扶助、法律協助、警政約制加害人、心理諮商及家事商談等服務，公私協力共同攜手打造零暴力友善社區環境。

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