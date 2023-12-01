台東縣移動式機車排氣定檢巡迴車　112年已完成1,408輛檢驗服務

▲台東縣環保局提供移動式機車排氣定檢巡迴車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

提升縣內到檢率及降低車輛排氣污染，台東縣環保局推出「移動式機車排氣定檢巡迴車」，已完成今年巡迴偏鄉機車排氣定期檢驗服務，共計55場次、1,408台機車到場進行檢驗，並呼籲若需檢驗機車數量達10臺以上機車的偏鄉地區民眾或大宗車主，可採預約方式安排期程前往，電話(089)323639，相關服務皆為免費。

環保局指出，依據空氣污染防制法規定，凡於監理站登記領牌且出廠滿5年的機車，每年須依照行車執照原發照月份前後1個月內完成機車排氣定期檢驗，逾期未定檢將處所有人500元罰鍰。另外，機車車輛如因損壞、失竊、回收、遺失等原因無法完成機車排氣定檢，請儘速前往鄰近監理機關辦理車輛報廢或停駛，以免遭受處分，呼籲機車車主或使用人應勤保養並主動檢測瞭解排氣狀況，另今年已完成偏鄉機車排氣定期檢驗服務，呼籲若需檢驗機車數量達10台以上機車的偏鄉地區民眾或大宗車主，可預約「移動式機車排氣定檢巡迴車」服務，希望藉此提供便利的檢測管道，服務未設置機車排氣檢驗站地區鄉親及擁有大量機車車主，共同維護空氣好品質。

環保局提醒，機車排氣定檢通知不論是紙本或簡訊，純係溫馨提醒的貼心服務，車主無須持有或等待機車排氣定檢通知單及簡訊，即可自行前往機車排氣定檢站進行檢驗，若因未收到機車排氣定檢通知單及簡訊而逾期未完成檢驗受罰，是無法申請免罰，請車主應掌握個人機車定檢期限。