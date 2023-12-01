宜花東唯一冬季仍營運的縣立戶外泳池　整修後今開放

▲台東縣運動園區游泳池整修後今開放。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣政府為提供更安全舒適的游泳空間，投入約40萬元經費進行整修「台東縣運動園區游泳池」，日前已完工，並自1日起開放民眾使用，也是宜花東在冬季唯一仍營運的縣立戶外泳池。

縣長饒慶鈴表示，此次整修工程透過新增多處排水孔及增設止滑墊，改善後可降低民眾滑跌受傷及減少病媒傳染機率，強化縣民使用安全及環境衛生，以提供民眾更優質的運動環境。



教育處長蔡美瑤說，這次整修中SPA池裝設了防噴濺檔板，以穩定池內水量並維持溫度，也避免走道積水造成民眾濕滑跌倒。另外營運廠商也自行增設樓梯扶手及廁所內扶手，讓環境安全有感升級。





考量冬季到來，泳池營運廠商威整合運動股份有限公司也已投資採購防寒衣可提供民眾租借，免費提供薑茶熱飲，再搭配SPA池啟用溫水功能，使民眾在寒冷的冬季仍有良好的運動體驗；此外，即使冬季營運是虧損的，但泳池收費價格維持不變，並增加3-12歲孩童家長的半價不下水陪同票減輕家長負擔，希望能培養縣內游泳規律運動人口。



游泳池冬季開放時間為每日上午6點30分至9點，下午開放時間週一至週五為4點至7點、週六、日則是2點30分至5點。