女躲公廁飲酒　池上女暖警「緊握雙手」相勸...救回1命

▲女警「緊握雙手」相勸救回 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局池上分駐所接獲台南市消防局轉報，指於池上鄉大坡池公廁內有女子情緒不穩，所長鄭志舷及警員羅曉薇獲報後隨即前往，據悉，22歲楊女於30日搭火車到台東縣池上鄉，因情緒低落遂購買啤酒，獨自坐在大坡池公廁內還反鎖。所幸經員警尋獲，終在女警羅曉薇緊握雙手及好言相勸下，順利由消防醫護人員送醫診療，並由家屬帶她回家。

「有人在嗎？我們是警察」！所長鄭志舷及警員羅曉薇走進池上鄉大坡池公廁內，逐一敲打每間公廁，突然隔著門傳來女性哭聲，並說著「自己沒用」等語。因無法得知廁所內狀況，員警於門外耐心跟她對話，終在羅姓女警將男性員警請離後，並通過心理治療師電話的勸導，楊女打開公廁的門。

但此時楊女情緒仍不穩定，羅員伸出溫暖的雙手牽著她、安撫她，並溫柔的說「不要害怕，我們都是來幫妳的，妳幫我就是在幫妳…」，隨後再由醫護人員至公廁內檢視她有無受傷或中毒等症狀，之後在員警及醫護人員的攙扶下坐上救護車。

因楊女信任羅員，羅員也一路牽著她的手，陪同她至關山慈濟醫院診療，警方也同時通知家屬將她平安帶回，家屬對於員警的熱忱及用心，也一再表達謝意。

關山警察分局表示，池上分駐所所長鄭志舷及警員羅曉薇發揮高度同理心，並在羅員溫暖的雙手下，撫慰輕生女子的心靈，從鬼門關將她拉回，積極認真的工作精神，足為楷模。另提醒民眾，若您或身邊的人有遇到心理困擾，目前各縣市政府衛生局社區心理衛生中心都可以提供或轉介心理諮詢的服務，亦可撥打衛生福利部安心專線1925(諧音：依舊愛我)提供24小時免費心理諮詢服務，或撥打生命線1995及張老師1980，亦可提供適當的心理支持。