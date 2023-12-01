12月1日世界愛滋日　台東縣衛生局期民眾支持愛滋防治工作

▲台東縣衛生局期民眾支持愛滋防治工作。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲/台東報導

世界衛生組織（WHO）為提醒社會大眾對愛滋防治的重視，自1988年宣布每年12月1日為世界愛滋日，每年檢視愛滋疫情現況，訂定不同主題及策劃具體行動。2023年主題為「Let Communities Lead」，希望發揮第一線社群力量，達到終結愛滋疫情的目標，聯合國愛滋規劃署(UNAIDS)提出於2030年達成「95-95-95」愛滋防治目標，即提高感染者知道自己的感染比率達95%、感染者服藥比率達95%、以及服藥的感染者病毒量達測不到比率達95%。

台東縣衛生局長孫國平表示，持續強化及創新愛滋防治策略及提升愛滋防治資源可近性，透過多元管道推廣衛教宣導、預防措施，提供多元篩檢方案，今年起增加成功及大武衛生所執行人類免疫缺乏病毒預防性投藥執行點，並配合疾病管制署政策全面導入新的愛滋檢驗技術以縮短確診時效、推動即刻診斷、即刻治療，以及「在家愛滋自我篩檢計畫」，民眾可於縣內各衛生所、衛生局門口右側、台東馬偕紀念醫院2樓門診候診區及台東大學健康中心門口設置販賣機可購買或透過上網訂購後鄰近的24小時便利超商取得「在家愛滋自我篩檢試劑」，提供民眾多元的篩檢管道。

衛生局再次呼籲，愛滋病毒傳染途徑以血液及體液間交換為主，可透過風險行為(如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等)感染到病毒；因此感染者非特定族群、性向或種族等，任何人皆可能因風險行為而感染。隨著醫療的進步，感染者只要穩定服藥，即可將體內病毒量控制達測不到，意味著不會將病毒傳染出去，也就是國際共識「U=U」（undetectable=untransmittable，測不到病毒=不具傳染力），同時健康生活狀態可與一般人無異。