ET民調／2024三腳督難棄保　侯康、柯盈忠實支持者都破8成

▲國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康日前前往中選會進行正副總統候選人登記 。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選呈現三腳督局面，未來是否有棄保狀況發生各界關注。《ETtoday民調雲》公布最新民調，發現國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康和民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈的忠實支持者分別為88.5%與83.5%，兩方支持者對於改投的意願都不高。

《ETtoday民調雲》詢問若最想投的候選人當選機會較小，是否改投給其他組候選人？調查顯示，民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴支持者中，有93.2%表示不會改變，3.0%改投柯盈配，2.6%改投侯康配；侯康配支持者中有88.5%不會改變，6.9%改投柯盈配，1.5%改投賴蕭配；至於柯盈配支持者中則有83.5%不會改變，6.5%改投侯康配，5.6%改投賴蕭配。可以看到，柯盈配的選民中，並非一昧轉向哪一方，而是藍綠都可拿到選票。

▲2024總統大選民調，可點圖放大。（圖／ETtoday民調雲）

另根據本次調查，總統與立委選舉，目前有80.6%的民眾表示一定會去投票。針對一定會去投票者，賴蕭配支持度39.2%，侯康配支持度38.6%，柯盈配支持度19.0%。

《ETtoday民調雲》於11月30日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以手機簡訊方式通知，進行封閉性網路問卷調查。以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層，回收有效樣本數1,351份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.67%。