傳估新北立委席次腰斬　綠高層分析民調「波浪」：下週的比較準

▲賴清德全國競選總部總督導卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

昨日有媒體報導稱，民進黨內部民調評估新北立委席次砍半、從9席變成4席，對此，全國競選總部總督導卓榮泰1日表示，選舉過程會一直關注科學專業的各項民調以及組織系統的評估，目前就是先穩定下來、維持過半，一兩週前總統以及立委民調都比較波浪，但大家比較回神後，下禮拜民調比較有參考性，也對聯合競總成立寄予厚望，希望再拉起一波高峰。

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴將於12月3日舉辦「全國暨台北市競總成立大會」，屆時黨內大咖如總統蔡英文，行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、競選總部總幹事潘孟安、競選總部主任委員姚立明將全員到場、營造團結氣勢。今則在競選總部召開宣布記者會，由全國競選總部總督導卓榮泰主持，會後也接受媒體聯訪。

對於媒體報導內部民調評估悲觀，卓榮泰表示，選舉過程會一直關注科學專業的各項民調以及組織系統的評估，會按照評估結果做不同調配跟應變，原則就是力拼現狀、維持過半，只要每個選區都能拼到現有席次，就能夠維持過半，新北乃至於台北都是同樣方式。

卓榮泰指出，目前新北9席、台北4席現任立委，民進黨必須先穩定下來，至於要超越現狀就是穩定過半，朝這個方向努力，一兩週前總統以及立委民調都比較波浪。

卓榮泰分析，但大家比較回神後，支持者回流、回歸後，下禮拜民調比較有參考性，也對聯合競總成立日子寄予厚望，希望再拉起一波高峰。