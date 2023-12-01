侯友宜支持度暴增！　郭正亮分析民調：未來對他比較有利

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜與中廣董事長趙少康搭檔參選後，支持度節節攀升。前立委郭正亮分析，登記完的第一波民調很難看得準，但有一個現象很明顯，趙少康跟高雄市前市長韓國瑜歸隊，讓侯友宜在黨內的支持度暴增，而由於侯友宜在45歲以上選民中又占有優勢，這個族群投票率較高，未來選戰對他比較有利。

郭正亮在《新聞大白話》說，在這之前，他看過國民黨內對侯友宜支持度只有62％，但現在最新的衝到90％，民進黨賴清德綠營的票也早就衝破82％，因此這兩個黨，已經完全歸隊了。

郭正亮指出，侯友宜的民調還是稍微落後民進黨，主要的原因就是因為，他在20歲至29歲那塊實在太弱了，因為這塊就比較沒有政黨屬性，賴清德不管怎樣，他20歲至29歲還是有28％到34％的支持度，民眾黨柯文哲是46％到59％，是超強，但賴清德還是拿到一部份，所以總得來講，侯友宜落後，除非45歲以上的票，侯友宜可以繼續拉大佔比。

郭正亮表示，一般年紀越大、投票率越高，侯友宜目前在60歲以上的支持度是最高的，這個部分投票率較高，當然對他比較有利，而柯文哲的支持度會不會變投票率，這就不知道。