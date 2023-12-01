賴清德批國民黨「說謊」　謝龍介提昔日言論反嗆：唬弄台灣老百姓

▲前議員謝龍介 。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德上月談及，中國國家主席習近平向美國總統拜登否認2027年、2035年出兵攻打台灣，表示在野黨說的「票投民進黨，青年上戰場」完全是說謊。對此，前議員謝龍介1日開轟，當初民進黨整天「今日香港，明日台灣」掛在嘴邊，如今個個都成了習近平在台灣的喉舌，總統蔡英文與賴清德不惜自打嘴巴，也要唬弄台灣老百姓，直言「若民進黨不放棄台獨，兩岸爆發戰爭恐怕是隨時隨地。」

謝龍介1日在臉書發文指出，兩岸和平是人民最深刻的期待，拜習會後，賴清德是全台灣第一個跳出來，用習近平的話來教訓台灣人，說「人家習近平已經說沒有2027年或2035年攻台計畫了，在野黨不可以再說兵凶戰危。」

謝龍介透露，他當時就質疑，賴清德什麼時候變成習近平好友？如今總統蔡英文更加碼跟進，接受《紐約時報》專訪時被問及「何評估大陸犯台風險」，而她則回應「習先生已經給出他的答案」，意思就是中共不會犯台。

謝龍介痛批，當初民進黨整天「今日香港，明日台灣」、「西藏會亡，是因為相信中國」掛在嘴邊，如今個個都成了習近平在台灣的喉舌，但關鍵的問題是「有沒有犯台計畫？如果不是2027年或2035年，那是何時？」

謝龍介表示，根據大陸《反分裂國家法》第8條規定，「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。」

謝龍介強調，問題的關鍵，不是習近平有沒有攻台時間表，而是民進黨還要不要推台獨。若放棄台獨，當然沒有攻台時間表，但不放棄台獨，也不需明確時間表，兩岸爆發戰爭，恐怕是隨時隨地。這就是蔡英文與賴清德，不惜自打嘴巴，也要唬弄台灣老百姓的真相，為了兩岸真正和平，以交流取代交戰，以對話取代對抗，這一次請投國民黨。