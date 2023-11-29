雲林科技教育屢獲殊榮　首屆自主學習嘉年華分享數位學習心得

▲雲林縣首屆自主學習嘉年華涵括電競體驗、AR/VR體驗飛行模擬體驗、VEX 機器人聯盟等多元自主學習面向，為雲林在地學生、家長和老師提供自主學習新體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科技教育獲得第六屆「政府服務獎」、第四屆「未來教育台灣100」、和第三屆「TSAA 台灣永續行動獎」，表現獲得各界的肯定。因應教育4.0數位學習新趨勢，雲林縣數位學習推動辦公室今（29）日上午於土庫越港國小舉辦雲林縣首屆自主學習嘉年華。

雲林首屆自主學習嘉年華，有來自縣內各校師生近千人與會，屏東縣數位學習推動辦公室也率團三十餘人參加此次盛會，縣內文正國小、陽明國小、莿桐國小、斗南國小、斗六國中、建國國中、雲林智慧教育中心、雲林縣品德教育中心、FANSEE 孩子的未來實驗室也擺設攤位一起共襄盛舉。

內容涵蓋多元的自主學習面向，包括數位學習的電競體驗、AR/VR體驗飛行模擬體驗、VEX 機器人聯盟等。為雲林在地學生、家長和老師提供自主學習新體驗，再藉自主學習達到人人終身學習的目的。縣長張麗善表示，雲林縣極力縮短城鄉差距，建構優質數位環境同時，更活絡智慧科技教育，讓孩子在學習過程完全可以跟其他縣市並駕齊驅，絕對不亞於其他縣市。

▲張麗善表示，苦不能苦孩子、窮不能窮教育!雲林縣在數位學習及科技教育投注相當多的專業人力及經費，透過數位學習增進能力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



縣長張麗善指出，雲林縣在數位學習及科技教育投注相當多的專業人力及經費，近年來已投入近10億經費提升雲林縣科技教育，包括軟硬體設備購置、校園網路環境升級、教師增能、智慧校園建置、社區數位機會中心的設立、各項資訊科技相關競賽的舉辦等。

教育部資訊及科技教育司司長李政軒指出，教育部於去年開始推班班有網路、生生用平板計畫，透過數位跟AI，拉升孩子數位、自主學習能力。聯合國教科文組織資料顯示，透過數位學習可以弭平城鄉落差，讓偏鄉的孩子也能共享多元的學習資源。再者，這幾年從科技輔助學習到自主學習，看到孩子在課堂上能與他人討論分享，相信這樣的學習過程是開心的。

雲林縣政府教育處處長邱孝文進一步表示，雲林縣在教育部生生用平板計畫執行A1、A2教師增能培訓中，目前公私立國中小教師受訓人數已達百分之百，超越教育部標準，達成100%的完成率。另外，十月份的「全國國語日報閱讀競賽」中，鎮南國小也榮獲全國總排名第一名及團體獎第一名的好成績，代表雲林縣長期推動數位學習的努力也漸漸開花結果。



2023雲林縣自主學習嘉年華匯聚雲林各界人士參與及一系列自主學習的體驗活動，現場也表揚為雲林縣科教育付出的相關人員，包括執行科技教育有功人員、及參加未來教育台灣100、教育部教案比賽、科技課程與雲林縣績優教案得獎人員等，因為這些教育人員的積極參與，雲林數位學習及科技教育更有前進的力量。

▲雲林縣首屆自主學習嘉年華涵括電競體驗、AR/VR體驗飛行模擬體驗、VEX 機器人聯盟等多元自主學習面向，為雲林在地學生、家長和老師提供自主學習新體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）