旅外鄉親回鄉送愛！　雲林土庫啟用專車助長者就醫

▲雲林土庫公所特地舉辦「有愛無礙、專車送愛，土庫老人福利專車捐贈暨啟用儀式」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林旅外鄉親由陳富用等8人合力捐贈土庫鎮公所一輛9人座全新車輛，做為老人福利專車，公所特地舉辦「有愛無礙、專車送愛，土庫老人福利專車捐贈暨啟用儀式」。雲林縣長張麗善應邀出席表示，鎮公所將妥善運用這輛專車，讓長輩就醫拿藥更便利，讓旅外鄉親愛心充分發揮。

8位捐贈福利專車分別是陳富用、周進財、林深源、蕭素女、施朝桂、張芳嘉、黃建欣、張嘉郡，由土庫鎮長陳特凱一一致贈感謝狀；代表捐贈人致詞的陳富用表示，縣長張麗善、鎮長陳特凱用心照顧長輩，希望藉此拋磚引玉，讓更多人回饋故鄉，捐贈這輛福利專車只是一個開頭，未來希望有更多的愛心與資源回饋家鄉。

縣長張麗善指出，陳特凱鎮長了解比較偏遠聚落地方長輩就醫拿藥交通需求，積極尋求資源設置老人福利專車，獲得土庫旅外鄉親支持，促成捐車及啟用儀式，她也代表土庫鎮鄉親感謝8位鄉親善心義舉，讓長輩快速便利獲得需要的醫療照顧，恢復健康。

張麗善表示，雲林縣旅外鄉親本著對故鄉的愛，無時無刻在包括醫療教育照顧弱勢等不同的領域幫助雲林鄉親，發揚雲林人的精神，在外縣市大家都很團結合作打拚，讓全國民眾都豎起大拇指說雲林人很棒，同心合力照顧母縣，她代表縣民感謝各縣市同鄉會與中華民國雲林同鄉總會。

土庫鎮長陳特凱說明，鎮內比較偏遠聚落因為交通不方便，許多長輩要到市區或比較大的醫院看病較不方便，甚至因為不希望影響家裡晚輩上班，身體病痛不敢讓子女知道，讓小病變大病，公所積極尋求資源爭取醫療專車來接送，獲得旅外鄉親肯定，聯合捐贈這輛福利專車，讓長輩就醫拿藥更方便，獲得良好的醫療照顧，讓子女能夠安心。

▲土庫鎮福利專車將補足公眾運輸路線無法涵蓋範圍，提供鎮內長者便捷的交通支援，確保長者獲得必要的幫助和關懷，公所將安排相關服務路線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）