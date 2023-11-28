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2023雲嘉嘉營藝術開展 　雲林「浪居帶」掀起灣岸藝術未來學

▲雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君、「浪居帶」策展人邱俊達歡迎民眾參觀「浪居帶」當代藝術特展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君、「浪居帶」策展人邱俊達歡迎民眾參觀「浪居帶」當代藝術特展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

由雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市四縣市聯合舉辦的「雲嘉嘉營視覺藝術連線」已邁入第3年，今年以「Green Art」為題呼應時代浪潮，透過策展、工作坊、講座或論壇等多元的藝術活動讓觸角更深入每個城市，雲林展區主題「浪居帶Tidal-lounged Zone」即日起至12月10日於雲林縣政府文化觀光處展覽館展出。

回顧「雲嘉嘉營視覺藝術連線」三年來，四縣市經由跨域合作，已經達成合作默契，也為雲嘉嘉營的在地居民提供豐富且高品質的當代藝文展覽，形塑南部一日藝文生活圈的文化路徑；期待未來以此能量來打造結合藝術展演的深度旅遊體驗，以非城非鄉的特質建立起有別於其他城市的品牌形象。

雲林展區由淡江大學教育與未來設計學系助理教授邱俊達擔任策展人，以「浪居帶Tidal-lounged Zone」為主題，「浪居」與「Lounge」除了諧音，也具有意象與意義的交織。策展人從環境生態關懷出發並結合「灣岸藝術未來學」長期計畫的思考，重新定義與構思「人」與「自然」共生共存的想像與實踐方案。

▲雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君、「浪居帶」策展人邱俊達歡迎民眾參觀「浪居帶」當代藝術特展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「浪居帶」策展人邱俊達親自為私立豐泰幼兒園來訪的小朋友們進行作品導覽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此展以「邊界連結—測繪」、「讓居連結—好客」、「未來連結—場景」三個子題，結合青年藝術家、科學家、學術界以及地方創生團隊的力量，呈現雲林當代藝術的新樣貌。

除了文化觀光處展覽館1-2樓，策展人亦邀集青年藝術家、藝文團體共9人/組於展期前後陸續舉辦「浪居WORK」系列互動工作坊共3場、「浪居TALK」系列論壇共5場，透過多元的管道，體驗到當代藝術有趣、美好、深刻的內涵。

雲林展區《浪居帶Tidal-lounged Zone》
展期: 112年11月10日（五）- 12月10日（日）
展出地點: 雲林文化觀光處展覽館1-2樓
策展人: 淡江大學教育與未來設計學系 邱俊達助理教授
參展藝術家/團體9組: 丁仁桐、王怡婷、王筱雯、吳炯韋、林正偉、
周暉凱Kyle Theo、迪多‧尤沃諾Dito Yuwono、詹秋得、許程崴製作舞團

▲雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君、「浪居帶」策展人邱俊達歡迎民眾參觀「浪居帶」當代藝術特展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲許程崴製作舞團作品「柚子鬼oh!」將舞劇場景化為展場作品，以沙灘、避難帳篷、變異的月亮等意象，開展環境永續議題的當代故事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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