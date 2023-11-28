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雲林蛋雞場確診禽流感！撲殺1萬5374隻雞　銷毀3萬5413粒雞蛋　

▲雲林古坑蛋雞場27日主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫人員進行撲殺、銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林古坑蛋雞場27日主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫人員進行撲殺、銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑鄉一家蛋雞場27日主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行42週齡蛋雞1萬5374隻、雞蛋3萬5413粒撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。防檢署統計2023年全台迄今確診及撲殺禽流感禽場案總例計46例，陸禽39場、鴨3場、鵝2場、水陸禽混養2場。

入秋後禽流感風險大增，國際高病原性禽流感疫情持續增溫，近1週美洲新增30場禽場案例、歐洲新增23場禽場案例，我國候鳥路徑上游國家日本2蛋雞場亦確診高病原性禽流感案例，且該國近期已發現20例候（野）鳥高病原性禽流感案例，加上目前來台度冬候鳥持續增加，防疫風險不容小覷。

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雲林縣動植物防疫所所長廖培志表示，候鳥路徑上游國家日本的禽場及候（野）鳥監測皆已發現禽流感案例，而近期國內候（野）鳥排遺亦檢出H5N1亞型高病原性禽流感，顯示候鳥攜帶禽流感病毒進入國內之風險已大為增加，防疫所持續以簡訊、社群媒體等管道，提醒禽農務必加強禽場生物安全防疫；並呼籲養禽業者若發現飼養家禽出現異常死亡或飲水量、攝食量、產蛋率下降等情形，應立即通報，以防範病毒散播風險，造成重大的經濟損失。

▲雲林古坑蛋雞場27日主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫人員進行撲殺、銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林古坑蛋雞場27日主動通報確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫人員進行撲殺、銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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