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社會 社會焦點 保障人權

雲林機車載大鏡搖晃蛇行！反光嚇到後方駕駛　警：已觸法可開罰

記者蔡佩旻／雲林報導

超危險！雲林蔡姓民眾下班駕車返家途中，在半路上突然遭到一陣陽光刺眼，嚇了一大跳後定睛一看，發現前方一雙載機車中間夾了一面大鏡子，一路搖搖晃晃地還蛇行，後方天空的刺眼夕陽反射回來，影響行車安全；影片曝光後，警方表示該行為已違反《道交條例》可開罰300元以上、600元以下罰鍰。

▲雲林騎士與乘客抱著大鐘鏡一路搖晃騎行，危險行為全被後方民眾拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林騎士與乘客抱著大鐘鏡一路搖晃騎行，危險行為全被後方民眾拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡姓民眾日前傍晚下班返家途中，行經土庫建國路，當時前方視線良好，卻突然遭到一陣刺眼陽光照射，嚇了他一大跳，一時還搞不清楚到底是什麼原因，繼續往前開才發現，前方竟然是2位老人家以機車雙載，身體中間橫著一個超大時鐘鏡由後座婦人緊抱著，而突然被閃光刺眼的罪魁禍首就是這面鏡子，副駕駛座的同事也直呼誇張，將畫面拍下。

疑似因為鏡子大造成風阻，該輛機車騎行時搖搖晃晃、幾度蛇行，蔡姓民眾怕他們危險，一路降速跟在後方保護，約400公尺後看附近也沒人敢靠近他們，確認應該沒問題才離開；不知道他們是把鏡子當傳家寶還是要省運費，如果騎快一點或是突然有強風，兩邊風阻不平衡恐造成摔車，這樣不僅自己危險，也影響其他人安全。

虎尾警分局表示，該機車騎士因載送時鐘鏡長度明顯超過機車把手10公分，有影響道路其他人車安全之虞，並違反道路交通管理處罰條例第31條第5項機車附載物品未依規定，本分局將調閱監視器調查，依法向駕駛人實施勸導。

呼籲民眾，民眾駕駛機車載送物品如超長、超寬，會有影響騎乘重心的安全疑慮，還會影響其他用路人安全，民眾機車載送物品應確實依照道路交通安全規則規定，高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣十公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分，自後輪軸起不得超過半公尺，以維交通安全。

▲雲林騎士與乘客抱著大鐘鏡一路搖晃騎行，危險行為全被後方民眾拍下。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲鏡面將後方機車車燈反射，影響其他用路人行車安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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