開輔助駕駛慘了！300萬賓士GLC國道盲撞緩撞車　判賠176萬

▲賓士GLC休旅車追撞施工緩撞車事故，駕駛判賠176萬4050元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者劉人豪／雲林報導

今年3月24日，國道1號中山高北向244.2公里雲林段，發生新車價300萬以上的賓士GLC休旅車追撞施工緩撞車事故，造成34歲陳姓駕駛手部擦挫傷，緩撞車緩撞設施全毀、休旅車車頭全毀，雲林地方法院判賓士駕駛須賠償緩撞車所屬工程公司176萬4050元。

▲中山高北向244.2公里發生賓士追撞施工緩撞車事故。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該起事故發生於3月24日8時45分許，陳男駕駛一部賓士休旅車，未注意車前狀態，在國道1號北向244.2公里處，撞擊執行內側車道路面整修之斗南工務段，由汪姓工人所駕駛之施工緩撞車，休旅車車頭幾乎全毀。幸好該事故僅造成陳男手部輕傷且未送醫，警方調查，陳姓自小客車駕駛有開啟自動輔助駕駛功能，雙方當事人酒測值均為0.0 MG/L。

▲撞擊瞬間塵土飛揚，嚇壞後方車輛駕駛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

判決指出，陳男未親自操控休旅車，而是倚賴車輛自動駕駛系統行駛，疏於注意車前狀況，自後方撞擊緩撞設施導致全部毀損，緩撞車所屬的工程公司提起訴訟，請求賠償拖吊費2萬元、緩撞設施修復費165萬元、車後鏡頭修復費6300元、租緩撞設施車費用8萬7750元，共176萬4050元。

▲賓士車頭全毀，緩撞車緩撞設備全毀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地方法院法院認為，緩撞車的緩撞設施已達全部毀損之程度，工程公司請求即屬有據，應予准許，判陳男應賠償176萬4050元。可上訴。