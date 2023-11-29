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社會 社會焦點 保障人權

「喜歡買可樂的感覺嗎」台積電人妻激戰男同事　綠帽夫怒告

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台南一名在台積電任職的人妻偷吃男同事，挨告一審原要連帶賠償150萬，上訴減為50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人夫婚後3年多，發現在台積電當技術員的妻子不再喊他老公，卻喊了男同事247次「老公」，兩人還頻頻相約「買可樂(MAKE LOVE)」、「吃桃桃」，LINE相簿更有妻子赤裸依偎在小王臂彎親吻的自拍。妻子外遇後上法院訴離被駁回，人夫隨後將妻子和小王告上法院，一審判兩人連帶賠償150萬元，人妻和小王再上訴到台南高分院，法官改判連帶賠償50萬元定讞。

人夫主張，他和妻子婚後育有2名子女，原本生活幸福美滿，不料去年妻子突然不再叫他「老公」，對他甜言蜜語也冷淡回應，讓他相當難過，促膝長談後妻子坦承外遇男同事小王，為了離婚索性將她和小王的LINE對話、出遊影片照片交給他，隨後更離家不歸。

人夫檢視這些LINE訊息，發現妻子和小王以「老婆」、「老公」互稱，次數高達221次、247次，妻子還問「你喜歡今天買可樂的感覺嗎」、「格雷的那些陰影好像蠻好玩的…老婆內心的野獸也被老公釋放了(傳送『濕了』貼圖）」、「老公跟梁朝偉，郭富城是一様的誒」、「老公馬都把老婆抓去床上運動」，小王也表示「那等等老公要吃桃桃」、「老公一邊買可樂一邊餵寶貝老婆吃蛋糕」、「要不是都要等CD時間，老公根本不想停」、「老公可以自己拿膠囊幫老婆塞塞~這様就能久久了」，對話露骨充滿性暗示。

人夫指出，小王還帶妻子回家見家人，表示想當她女兒的爸爸，兩人高調大談不倫戀，在LINE相簿「寶貝老婆之日常生活照」中，還有妻子赤裸躺在小王臂彎中接吻的親密自拍照，讓他看了精神瀕臨崩潰，多次看精神科服用藥物，提告向兩人求償150萬元。

一審法官判定人妻和小王侵害配偶權，判賠150萬，人妻和小王再上訴，辯稱無證據顯示人夫看精神科是因配偶權受損、人夫也應證明LINE對話為真，另小王大學畢業後有學貸、紓困貸款、卡債共計35萬元要繳，在外租屋還要給父母5千到1萬元，人夫求償過高。

案經上訴到台南高分院，法官認為兩人在原審已表示對證據無意見，判定兩人侵害配偶權屬實，審酌人夫在上市公司擔任助理工程師，年收入約70萬元，人妻和小王都在台積電擔任技術員，人妻年收百萬，小王年收約70萬元，改判兩人連帶賠償50萬元。全案定讞。

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