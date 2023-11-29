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社會 社會焦點 保障人權

揪小三視訊「一起DIY」被抓包　年薪300萬科技男求妻：別1次就離

▲妹子,正妹,床（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲新北人夫和小三相約視訊一起DIY，被老婆發現怒訴離。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名人夫偷吃女友人，還相約視訊「一起DIY」，又互傳鹹濕訊息「妳下面味道我喜歡」等語，被正宮抓包後，人夫認錯懇求「拜託不要1次就要走到離婚這一步…」，但正宮仍心寒與他離婚，並將人夫和小三告上法院。新北地院審理，判兩人侵害配偶權，應連帶賠償40萬元。

判決指出，正宮從手機裡發現丈夫和女友人有許多鹹濕對話，丈夫對小三說「待會視訊妳要diy」，小三問「我？？我不會啊，為什麼啊，不是你DIY？」，丈夫則說「一起」、「我DIY也要看妳脫衣服或DIY才有...」，兩人還有「我的手都是我下面的味道」、「哈哈。妳下面味道我喜歡。」、「我看到你硬了。就好想要再一起哦」，丈夫甚至表示「跟老婆應該比較FAMILY感」，小三甜問「那我是什麼感情？」，丈夫回「愛情+感」，讓正宮看了心碎不已，提告兩人求償1百萬。

人夫在審理時辯稱，他和小三只是在開黃腔，並沒有逾矩行為，因正宮說願意原諒他，雙方會再復合，才忍痛答應離婚協議書上的各種條件，而離婚協議書內容已有賠償損害性質，所以他已賠償。小三則稱和人夫為舊識，她因有眼疾，才對他訴苦聊天，可能有開玩笑，但絕無嚴重侵害配偶權。

法官認為人夫和小三互動親密曖昧，已侵害配偶權，且人夫和正宮離婚前，曾傳訊懇求「外遇事也不可能再有了，我已經不會跟○小姐有任何聯絡...拜託不要一次就要走到離婚這一步... 」，但雙方仍以離婚收場，可見人夫聲稱離婚正宮就不追究外遇並非事實，審酌正宮為法務人員年薪150萬，人夫在科技業任職年薪300萬，小三年收約60萬元等情，判人夫和小三應連帶賠償40萬元。全案還可上訴。

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