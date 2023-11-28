偷吃媽閨蜜！60歲小三喊「你好棒」對話超鹹濕　爸：是第二段春天

▲爸爸和媽媽的閨蜜搞外遇。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

律師游嵥彥日前在節目上分享案例，是一個女兒來找他，說爸爸有外遇，偷吃媽媽的閨蜜。女兒後來為了蒐證，翻出爸爸的行車紀錄器，不料竟聽到鹹濕對話，內容包含「你今天怎麼這麼厲害」、「你好棒」等，並得知小三要爸爸把財產轉走再離婚，讓媽媽拿不到錢。

游嵥彥在節目《新聞挖挖哇》上分享讓他印象深刻的案例，是一個女兒稱爸爸有外遇，且對象是媽媽的閨蜜。女兒說，小三當時已經60幾歲，因為覺得她爸媽平常沒事，於是邀請兩人一起參加登山社，只是到了後來，爸爸卻都不帶媽媽參與了。

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女兒告訴游嵥彥，由於媽媽的身體不是很好，所以爸爸後來就叫媽媽在家休息、不要參加，而後續若有過夜的活動，爸爸也不讓媽媽跟，都是和媽媽的閨蜜一起參加。不只如此，媽媽因身體關係會定期回診，結果後來爸爸都不理，讓身為女兒的她覺得轉變很大。

登山社的其他成員也認識媽媽，因為看不下去爸爸和小三的舉止，所以要媽媽翻找小三的社群。游嵥彥透露，媽媽一開始覺得不可能，怎料一看不得了，社群網站上的照片從團體照變成放閃照，爸爸和小三從有距離到後來靠在一起。

▲女兒在爸爸的車上找到摩鐵發票。（示意圖／ETtoday資料照）

另也有成員因為覺得此舉很誇張，所以在LINE上要爸爸和小三注意一點，不料卻因此挨告，導致後期大家都覺得多一事不如少一事。後來女兒忍不下去，才拿照片要告，並開始蒐證，過程中，她不但在爸爸的車上翻到摩鐵的發票，更在行車紀錄器中聽到鹹濕對話。

游嵥彥說，他在行車紀錄器中聽到小三誇爸爸「你今天怎麼這麼厲害」、「你好棒」，且小三還要爸爸趕快把財產轉走再離婚，不要把錢分給媽媽，對話相當狗血。

游嵥彥坦言，他其實覺得不要輕易離婚，因為這樣就便宜到小三、讓小三扶正了。但後來考量到爸爸要轉走財產，加上媽媽需要錢，所以在策略上才會先讓兩人離婚。

游嵥彥也透露，爸爸當初告訴他，自己就是要選擇小三，因為太太身體不好，兩人已長期沒有性生活，現在小三就是第二段春天。因此到了最後，爸爸選擇將大部分財產都給媽媽，而兩人一離婚，爸爸更將剩餘財產轉給小三，而小三則繼續放閃、曬車。