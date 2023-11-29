門口罵公婆「縱容兒子外遇」　人妻涉毀謗罪判罰5千元

▲高雄人妻在門口指責丈夫外遇，被依毀謗罪罰5千。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人妻認為丈夫偷吃，在家門口向公公大吼「你們縱容自己的兒子外遇」，又在鄰里廣發「是什麼樣的媽媽能夠教出……碩士考8年、結婚不工作、一工作就外遇的兒子」傳單，離婚後被丈夫告上法院。高雄地院審理，傳單部分因人妻未指名道姓，判她免賠，但當眾指責丈夫外遇，則依犯誹謗罪，處罰金5千元，全案還可上訴。

判決指出，高雄一名人妻認為丈夫外遇，於前年6月25日中午在公婆家門口對公公大吼「你們縱容自己的兒子外遇」。此外，人妻還製作一份傳單，內容為「是什麼樣的媽媽能夠教出高三聯考前轉學、大學被退學、碩士考8年、結婚不工作、一工作就外遇的兒子。」於同年9月16日在住處附近騎樓、路上廣為發放宣傳，被丈夫得知後告上法院。

全案審理時，人妻堅稱自己說的是事實。法官認為，人妻雖有發傳單，但並未指名道姓，內容雖質問「陳老師，請問你都是這樣教學生與孩子的嗎？」，但陳老師在高雄比比皆是，一般人無法看傳單就知道在罵人夫，判人妻無罪。

不過法官指出，人夫並非公眾人物，外遇與否和公共利益無關，而依目前社會觀感，人夫被指責外遇，確實會貶損他的人格和社會評價，依犯誹謗罪，處人妻5千元罰金，全案還可上訴。