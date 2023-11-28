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薪水3萬！他養7個小三「有整串鑰匙還編號」　同事怕露餡全喊大嫂

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲前輩有7個小三。（示意圖／取自Pakutaso，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「7個小三裡面有3個幫他生小孩。」前刑警高仁和日前分享，他以前在警察局有個前輩雖已40歲、薪水3萬多元，但還是一連交了7個小三，甚至幫這些女人在轄區租套房，身上有一整串鑰匙。離奇的是，前輩雖有很多小三，不過老婆卻「不敢管」，反倒是大的小三抓出其他小三。

高仁和在節目《新聞挖挖哇》上分享，若論會外遇的職業，警察應該榜上有名。他回憶起自己22、23歲那年，警局有個40歲的前輩，對方的小孩雖然已經讀高中，但還是另外交了7個女朋友。

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前輩吃飯會帶著不同的女人，所以高仁和與其他同事聚餐久了，也就都見過、都認識了。至於稱呼？他們一律叫大嫂，才不會叫錯露餡。高仁和透露，前輩其實長得不是特別帥，當警察也不算很有錢，一個月薪水也就3萬多元，當初前輩能交到這麼多女友，靠的其實是小狗。

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

前輩家裡有養狗，狗會再生狗，每次他去夜店認識女生，只要看對眼就會抱一隻可愛的小狗送給對方，進而交往。接著高仁和說，一般人租套房可能要1萬元，但只要在轄區，前輩就可以用5、6000元的價格租到房子，「租一間讓上班小姐去住」。

高仁和透露，前輩幫每個小三都租房子，「所以他有整串鑰匙，還有寫一二三四五六七」。不過，老婆其實不敢多管，反而是大的小三感覺到「他應酬不帶她去」，才偷偷跟著前輩，進而抓到其他小三。

誇張的不只如此，高仁和接著說，這7個小三中，有3個還生了小孩，當時前輩為了要有錢，還拚命讀書考內勤，爭取延後退休。最後高仁和則坦言，「那4個其實是很可憐，他外面那3個小孩，3個幫他生的小孩我都認識，全部都跟媽媽姓」。

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