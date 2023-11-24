藍白協商侯友宜「展現戰力」掀熱議　私下1習慣曝光

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜自投入2024大選以來，曾遭外界批評是否不擅長講話，不過，昨日（23日）藍白再次展開協商，他單刀直入掌握發言主導權，讓部分民眾對他改觀。據了解，侯友宜私下其實愛講台語，用台語討論國政、批判時都非常犀利，但為了促成藍白合，說話必須比較節制，才會讓外界誤以為「沒戰力」，接下來他或許將要展現自己真正的實力了。

▲侯友宜在會談中唸出柯文哲的簡訊。（圖／記者李毓康攝）

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫，23日在君悅飯店會面協商，雙方為民調吵翻天，朱立倫甚至一度氣憤離席。柯文哲在會談中開嗆侯友宜，直指下一任台灣總統要面對的困難很多，「所以我們還是要當總統候選人要有能力，『單獨面對困難』，而不是需要一堆保母」。

侯友宜則再提民調誤差範圍問題，強調國民黨在協商中妥協不納入政黨支持度，但國民黨立委、里長、議員眾多，又有15個縣市首長們，國民黨人才濟濟，這些就是政黨實力，既然政黨實力沒有在民調裡，且柯文哲也同意誤差範圍就是平手，那結果就是「侯柯配」。

侯友宜認為，當時人證、物證都在，柯文哲在陳智菡的提醒下還是簽了名，要打的是團隊就要互相有誠信，自己簽的要負起責任，柯當天也講了說要幾趴，他聽得很清楚，既然是團隊，就是要互相相信、共同面對，「國民黨沒有提到要柯文哲讓6％，用這種人格侮辱我不能接受，也沒有誰讓誰」、「人可以失去一切，但不能失去人格」。

由於這次協商會談侯友宜一改過去形象，言詞犀利，引發外界討論。根據《中國時報》報導，侯友宜私下愛講台語，用台語討論國政、批判時都非常犀利，只是為了藍白合大局說話有節制，才會在檯面上打太極，因而被貼上「沒戰力」、「口才不好」等標籤，如今藍白幾乎破局，侯不必繼續委曲求全，應當會展現出真正的實力。

▲柯文哲抨擊侯友宜一直糾結在民調。（圖／記者李毓康攝）

前議員謝龍介的姪子、前桃園市議員參選人謝克洋表示，看到侯友宜在會談中直接唸出柯文哲的簡訊，當下便對侯改觀，「我對侯友宜改觀了，這傢伙真的是一條漢子」。

也有網友在臉書發文，認為這次會談侯友宜頻頻得分，「政黨實力擺上來，國民黨沒理由幫民眾黨抬轎。」不過，PTT鄉民認為，三方會談大家火藥味十足，郭台銘一登場就酸馬英九、朱立倫是不速之客，途中還跑到外面喝咖啡，侯友宜則因為公開唸出私人簡訊，引發柯文哲不滿，反而陷入僵局。

資深媒體人李艷秋則認為，沒見過要合作的三方會面氣氛如此尷尬火爆，「就算合了，撐不到大選就會散伙！」在這種情況之下還要合，最後不只是無言的結局，而是無窮盡的麻煩和無止境的災難。

目前，民眾黨表示，柯文哲將在今日上午11時前往中選會登記，同時公布副手人選。國民黨則會在今日上午11時舉行中常會並宣布副手人選，侯友宜將在同日上午11時45分前往中央選舉委員會登記正副總統。