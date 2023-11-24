預言藍白碎將上演「三殺三部曲」　作家：2024殉殺式選局

記者黃翊婷／綜合報導

總統參選人侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘等人昨日（23日）針對在野整合會面協商，最後不歡而散，藍白合變成藍白碎。作家漂浪島嶼直言，雙方撕破臉之後將會出現「藍白三殺三部曲」，首先是總統互砍、其次立委相殺、最後結束敗選戰犯政治生命，民進黨連敵人都還不明，就從躺著選、趴著選變成還沒睡醒大位已到手。

▲藍白再次展開協商。由左至右依序為柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

漂浪島嶼23日晚間在臉書發文分析，藍白合協商最終以互嗆收場，在雙方撕破臉的情形下，就是總統先自滅，再進展到立委互殺，戰場將轉移到區域立委席次上，雙方提好提滿，結果就是互相分票、各關鍵選區都落選，柯文哲在1個月前已經發話，而國民黨若要滅民眾黨氣勢，防止4年後藍白相爭重演，勢必也會提好提滿，讓民眾黨區域立委全部落選。

漂浪島嶼直言，藍白三殺三部曲首先就是總統互砍，接著立委相殺，或者柯侯朱郭因不合敗選引發支持者不滿，反而跌落政壇難以再起，最後則是結束敗選戰犯政治生命，「對於民進黨選局至此，萬分驚奇，連敵人都還不明，還沒開始用力選舉，敵營就自我團滅」，根本就是從躺著選變成趴著選，還沒睡醒三殺已完成，不僅大位到手，還附贈立委過半、藍白大本營核心毀滅，明年大選堪稱是「藍白殉殺式選局」。

▲漂浪島嶼認為，藍白合破局之後，恐怕還有藍白三殺三部曲。（圖／翻攝自Facebook／漂浪島嶼--munch）

不過，侯友宜23日晚間10時公布行程，今日（24日）上午11時45分將前往中央選舉委員會登記正副總統。侯友宜還在臉書公開藍營大合照，展現信心，他表示，會在國家安全之前，人民期待改變之下，與藍營15位縣市首長，全體立委、議員、里長，以及海內外同志，跟所有民眾一起，組成最堅強的戰隊，堅持到底，贏得勝利，讓國家重回安定繁榮的道路，就是他們的使命與責任，「肩負民意，攜手前行，我們義無反顧」、「心頭抓乎定，大家逗陣行，一定會成功」。

柯文哲方面，民眾黨宣布，柯文哲將在24日上午前往中選會登記，同時公布副手人選。據了解，過去盛傳是柯文哲副手人選的前台灣雅虎國際事業董事總經理鄒開蓮已婉拒，目前包括「新光公主」立委吳欣盈、前台北市副市長鄧家基在內，都是可能的人選。