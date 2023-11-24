同意公開「簡訊」卻翻臉！柯文哲曾多次曝私談內容　還鬧上國際

記者葉國吏／綜合報導

藍白郭會不歡而散，國民黨總統參選人侯友宜在經過柯文哲同意下，公開念出柯傳給他的簡訊內容，讓柯文哲動怒反嗆。媒體人李艷秋酸柯文哲「善變輕諾」，回顧過往柯文哲也曾多次曝光跟他人私下談話的內容，甚至還鬧上國際。

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

侯友宜在會中念出簡訊內容，民眾黨總統參選人柯文哲致詞時反嗆「雖然我是同意，但把私人之間的簡訊拿出來唸，通常這是名嘴側翼在做的事，不是總統要做的事」。對此，侯友宜反嗆，「這不能這樣說，我是經過你的同意才念，你也可以不同意啊、你也可以不同意啊」。而柯則說，「不要打斷我的話」。

回顧柯文哲從政歷程，他曾在今年訪日時，透露自民黨幹事長茂木敏充曾私下透露，「台灣沒有辦法參加CPTPP，不可能，早點死掉這條心吧！」對此，經貿辦表示，我國在2021年9月22日正式申請加入CPTPP，日本各界對台灣之申請一直表示歡迎之立場。【相關新聞】：柯文哲爆日本「要台死心入CPTPP」 經貿辦：日本一直表示歡迎

2015年柯文哲在節目中透露，選戰期間曾想會見某位企業家，但是因為對方已經捐了三億元給對手連勝文，不願意換人所以作罷，而資深媒體人周玉蔻則點名此人就是郭台銘。後來柯文哲出庭時表示是聽柯建銘說的。【相關新聞】：三億男就是郭台銘？ 柯文哲坦言沒查證：聽柯建銘說的