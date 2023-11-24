批柯文哲善變輕諾　李艷秋：藍白合只有無盡災難

記者趙蔡州、黃翊婷／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲23日下午在君悅飯店會面，最終三方協商卻不歡而散。資深媒體人李艷秋坦言，沒見過要合作的三方會面氣氛如此尷尬火爆，「就算合了，撐不到大選就會散伙！」在這種情況之下還要合，最後不只是無言的結局，而是無窮盡的麻煩和無止境的災難。

▲侯友宜經柯文哲同意唸出簡訊內容。（圖／記者李毓康攝）

針對藍白再次協商，李艷秋23日晚間於臉書「李艷秋的新聞夜總會」發文寫下3點評論，直言這次柯郭侯三方整合根本是「三無」，無盡的尷尬、無名的火爆、無言的結局，第一點，「沒見過要合作的三方，會面的氣氛如此尷尬火爆，處處機鋒，句句棉裡針，就算合了，撐不到大選就會散伙！」

李艷秋接著提出第二點，柯文哲要求公開透明直播，結果他善變輕諾的人格徹底現形，侯友宜徵求他的同意唸出2人簡訊，他同意後卻在一分鐘內翻桌，變臉罵侯友宜是側翼名嘴，「上次6點協議簽名畫押後，至少撐了七天才翻臉，現在已經進化到以分鐘為單位」、「就算合了，可能下一秒就不認了，跟一個善變輕諾的人如何合作」。

最後一點，李艷秋說，柯文哲給侯友宜的簡訊中，提到郭台銘要找一個理由退場，所以要侯友宜來見一面，「給郭台銘面子也是好的」；柯文哲2天內已經跑郭台銘家4次，記得他在金門被郭台銘押著拍下海誓山盟照片後，他未來見到郭台銘就躲，說緊迫盯人很可怕拒絕再同框，現在卻巴著郭台銘不放，為的當然不是「義」而是「利」，而他竟然忘了簡訊裡提到給郭台銘面子，這些內容可能會讓郭台銘反彈、影響金援，這個恐怕才是他同意發布簡訊又秒翻臉的原因。

▲柯文哲卻變臉諷刺侯友宜是側翼名嘴。（圖／記者李毓康攝）

李艷秋認為，這場協商最終不歡而散，會後幕僚還互砍，如果在這種情況之下還要合，最後不只是無言的結局，而是無窮盡的麻煩和無止境的災難，「侯市長，走自己的路吧，柯文哲的民調還會再掉的」。

而對於外界不看好藍白合，侯友宜23日晚間在臉書公開藍營大合照，展現信心，強調會與藍營15位縣市首長、全體立委、議員、里長，以及海內外同志、所有民眾一起，組成最堅強的戰隊並贏得勝利。

侯友宜將在今日（24日）上午11時45分將前往中央選舉委員會登記正副總統。民眾黨方面，柯文哲也將在24日上午前往中選會登記，同時公布副手人選。