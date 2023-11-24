勸藍白絕對不可撕得難堪　胡采蘋憶蔡賴之爭「優雅很重要」

記者黃翊婷／綜合報導

藍白郭會面協商，最終不歡而散，引發各界熱議。財經評論家胡采蘋感嘆，這次事件讓她想起4年前的蔡賴之爭，即使初選結果出爐仍很害怕輸的人會有什麼反應，直到賴清德很有風度地說接受這個結果，第二件害怕的事情是贏的人還挾帶怨氣，放不下身段找輸的人做副手，「我們老派的人，無論如何這都很重要，撕得難堪是絕對不可以，無論如何要優雅，這還是非常極其重要的事情。」

▲胡采蘋認為，2020年的蔡賴之爭收場很優雅。（資料照／記者周宸亘攝）

胡采蘋23日晚間在臉書「Emmy追劇時間」發文表示，人生大部分的學習都是在學怎麼讓事情圓滿，過程中會有很多忍讓和爭取，怎麼顧及整個局面，也要顧及自己，其實很不容易，記得4年前看到當時力拚連任的總統蔡英文與賴清德競爭黨內初選，也是爭得頭破血流，讓她連出國玩都無法安心，一定要抱著手機等民調電話，後來得知蔡初選贏了，仍很害怕輸的人會有什麼反應，直到賴很有風度地說出接受這個結果，才總算放鬆下來。

胡采蘋接著說道，另一件讓人害怕的事情，是贏的人還挾帶怨氣，放不下身段找輸的人做副手，「但能讓恩怨過去，不被情緒帶領，做最好的決定，才是本事」，無論心裡是否有情緒，能先按下情緒，把自己放到其次，為了整個局面做出最好的決定，那就是兩個人都有本事，當年她也因此對賴清德改觀。

胡采蘋認為，人生就像賽局，能否與同在局裡的人擺好這個局，有時候需要忍讓，局勢或許會反過來向著自己，這就是局面的精妙之處，不會虧待認真玩的人，「我們老派的人，無論如何這都很重要，撕得難堪是絕對不可以，無論如何要優雅，這還是非常極其重要的事情。」

▲23日藍白協商，最終不歡而散。圖為柯文哲、侯友宜。（合成圖／記者李毓康攝）

而關於藍白合是否已經確定破局，國民黨中央發言人楊智伃表示，會繼續秉持耐心、同理心到最後一刻，不過，黨內還有中常會的程序需要召開，預計24日就會召開中常會。但民眾黨方面，目前已排定柯文哲會在24日上午11點前往中選會登記參選。