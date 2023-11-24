藍白郭三方會談破局　韓國瑜晚間發文「請給國民黨一個機會」

▲朱立倫23日下午率國民黨不分區立委參選人登記，韓國瑜晚間再次呼籲「請給國民黨一個機會！」（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

「藍白郭」三方會談在君悅飯店登場，最終不歡而散。國民黨不分區立委參選人韓國瑜23日晚間在臉書發文呼籲，這次國民黨不分區責任重大、壓力沉重，因為台灣處境內外交困、危機重重，大家已經受不了民進黨貪污腐敗，因此他期勉所有立委夥伴做到3件事，也請求所有海內外同胞、台灣人民，「請給國民黨一個機會。」

韓國瑜臉書全文如下：

除了喊話「我期勉，從我本人開始以及由國民黨中央委員會一票一票投出來的所有不分區立法委員夥伴們，一定要做到幾個重要目標」外，也請託「所有親愛的海內外同胞、親愛的台灣人民，請給國民黨一個機會。」

各位海內外廣大、熱心、熱愛中華民國的所有好朋友們，這一次我們中國國民黨所提名的不分區立法委員陣容堅實、有專業、有朝氣、有理想、更重要的是我們知道，作為中國國民黨的不分區立法委員，我們所肩負的責任與義務。

除了我黨的栽培、提名與人民的期待，還有重要的三點我們要自我砥礪、不能忘記：黨的委以重任、人民給予的期待及為人民服務的本心與初衷。加之，這次我黨不分區立法委員更是是責任重大且壓力沉重，因為台灣現今的處境讓人十分憂心，不但內外交困、而且危機重重。

從2000年政黨輪替以來，這24年裡，民進黨執政了16年，我們只有一句話：受夠了、真的是受不了！所有民進黨過去的理想通通消失遠去，清廉、勤政、愛鄉土的民進黨已經變成神話故事，現在的民進黨在我們看到的是貪污、腐敗、愛金錢，所以這次我們國民黨的不分區立法委員未來在國會殿堂上一定要克盡職守、為人民把關、為國家興利除弊。

我期勉，從我本人開始以及由國民黨中央委員會一票一票投出來的所有不分區立法委員夥伴們，一定要做到幾個重要目標：第一，腦要思考國家到底要什麼？第二、眼要看清楚我們國家正確的方向；第三、耳要聽清楚人民痛苦的吶喊；還有，嘴要大聲說出人民的疾苦，每一個不分區立委絕對不能當啞巴，一定要強力問政、用心服務！

由國民黨所提出來有利於中華民國、有利於人民的所有的法案政策，我們一定要全力捍衛、盡心推動，不管哪一個政府執政，我們都要和人民站在一起，一同監督政府、維護國家與人民的最大利益，立法委員就有這個天責，要監督政府做出最有利於國家與人民發展的重大決議。

所有親愛的海內外同胞、親愛的台灣人民，請給國民黨一個機會，我們曾經遭遇挫折、但我們重新站了起來！我們這一群不分區立法委員，來自各行各業、各有專才的夥伴們，我們一定不會辜負老百姓的期待，我黨的不分區立委、以及所有區域立委要一起前進立法院，要讓貪汙腐敗的政治風氣遠離台灣政壇，撥亂反正、追求和平、重現繁榮，這是我們的義務、更是我們的使命！

讓我們一起團結努力，我們一定會讓大家刮目相看！拜託大家！謝謝大家！