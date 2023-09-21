斗六這裡16戶民宅無自來水　歷30年終擺脫「寄水錶」

▲斗六市境內的保庄里7鄰，一共有16戶居民住戶無法接通自來水，2、30年來都沒有自來水可以使用。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市保庄里7鄰今(21)日舉行「自來水供水延管工程」開工典禮與開工說明會，積極爭取供水延管工程的立法委員劉建國以及雲林縣議員張維崢、曾博鴻和保庄里李芳美里長等，以及自來水公司第五區處蔡副處長博淵，斗六營運所主任陳中和一同到場，向當地居明說明工程情況。

立委劉建國表示，斗六市境內的保庄里7鄰，一共有16戶居民住戶無法接通自來水，2、30年來都沒有自來水可以使用，2021年時當地里長向台水公司五區處來反映，同時自己也接到陳情後，才向水利署來爭取改善經費。

▲自來水公司在經過一系列規劃設計後，完成了總長1.26公里的管線設計圖。（圖／記者蔡佩旻攝）

其中一名無水可用的民眾表示，他的房子為自建屋，因地處村莊外圍，本來就沒有自來水管線，房子蓋好後，是從300公尺外自來水管的末端，借了別人的圍牆或牆角安裝水錶寄放後，請水電工接了水管牽引到屋宅處來使用自來水，這些年來也發生過水管破裂、損壞維修耗費不少錢財與精神，現在終於可以將水錶裝回門前，再也不用煩惱了。

立委劉建國指出，自來水公司在經過一系列規劃設計後，完成了總長1.26公里的管線設計圖，水利署也在今年8月正式核定「雲林縣斗六市保庄里7鄰供水延管工程」，總經費約600萬元，預計在9月25日施工，讓當地的民眾也終於有自來水可以來使用。

自來水公司第五區處蔡副處長博淵也表示，非常感謝，除了地方的里民努力以外，劉建國委員還有代表、議員們也都給自來水公司很大的支持。希望這個工程順利完成，一個月內我們就可以看到成果。

▲自來水供水延管工程開工說明會，立委劉建國以及縣議員張維崢、曾博鴻，以及自來水公司第五區處蔡副處長博淵，斗六營運所主任陳中和一同到場，向當地居明說明工程情況。（圖／記者蔡佩旻攝）