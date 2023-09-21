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雲林才查出500箱「進口假冒國產」液蛋　同倉庫隔天又發現200箱

▲▼雲林查獲500箱液蛋「進口假冒國產」 衛生局緊急封存。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林19日才查出500箱「假冒國產液蛋」，20日封存時又發現200箱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、趙蔡州／雲林報導

雲林衛生局19日前往西螺鎮一間農產倉儲公司稽查時，查到一批500箱冷凍殺菌液蛋，明明有使用進口蛋製作，蛋品原產地卻標示台灣，全案目前已移送檢調偵辦。雲林衛生局20日又在同一間倉儲公司發現，另一批200箱產地標示台灣的冷凍殺菌液蛋，液蛋製造商位於新北市，目前已新北衛生局協助調查。

雲林衛生局19日前往農業部公布，有儲存進口蛋的農產倉儲公司「旭暘科技農業股份有限公司」位於西螺的冷鏈倉庫稽查，除了查到有逾期殼蛋8646箱外，現場還發現一批500箱冷凍殺菌液蛋，製造商為台中金寶蛋品科技股份有限公司，由於這批液蛋有混入進口蛋之嫌，隨即移請台中衛生局協助釐清。

雲林衛生局20日收到台中衛生局通報結果，確認金寶蛋品科技股份有限公司協助農業部生產的冷凍殺菌液蛋，涉有產地假冒之嫌，事件涉犯食安法第15條第1項第7款規定涉及刑責，業者也坦承「接獲農業部中央畜產會指示更改產地」，全案已移送檢調偵辦，以釐清假冒產地的液蛋數量及流向。

▲▼雲林查獲500箱液蛋「進口假冒國產」 衛生局緊急封存。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林查到500箱液蛋「進口假冒國產」緊急封存，過程中又查出200箱可疑液蛋，已請新北衛生局追查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林衛生局20日收到通報後，再次派人前往西螺冷鏈倉庫封存該批產品，並責請業者落實倉儲管理，確保該批液蛋不得移動或流入市面。不料在封存過程中，衛生局人員又發現倉庫中有另一批200箱產地標示台灣的冷凍殺菌液蛋，液蛋製造商位於新北市，目前已新北衛生局協助調查，產品是否有「混進口蛋」情況。

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