　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林要發錢了！14萬長者受惠　首創「1族群」5285人可領千元

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣政府於2021年將重陽敬老金發放門檻下修至65歲，惟依據統計數字身心障礙者的平均壽命少於一般平均壽命約5年，為表達對身心障礙者的體恤及關懷，今年起縣長張麗善推動全國首創的身心障礙者敬老金政策，針對全縣60-64歲的身心障礙者約5285人，發放每人1000元的敬老禮金。

▲▼ 雲林縣政府下修身心障礙者領取敬老金的年齡為60歲-64歲，每人發放1千元。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣府增加60歲至64歲的身心障礙者可領取1千元敬老金。（圖／雲林縣政府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林縣預定在今年重陽節發放的敬老禮金，針對65至69歲共4萬2043人發放1000元，70至79歲共5萬6174人發放2000元，80至89歲共3萬2421人發放3000元，90至99歲共6335人發放6000元，百歲人瑞共143人發放1萬2000元，不過，此次特別增加60至64歲的身心障礙者共5285人，發放1000元的禮金，照顧身障族群，全縣總計可有14萬2401人受惠。

張麗善指出，雲林縣已是一個超高齡化的縣市，但這幾年推動長青食堂、樂齡中心及關懷據點等福利政策，建置點大幅增加，相較初上任時已增加3倍以上，讓長輩吃得營養又健康，妥善控制慢性病且快樂學習與聯誼，讓長輩可以安心在地老化、在地獲得有尊嚴的照護。

目前雲林縣民的平均壽命也有些微的提高，從之前的78.74歲提升到今年度78.86歲，顯示政策對於長者是有助益的。本縣現有近5萬名的身心障礙者，縣府也積極推動無障礙環境以及友善就業環境等措施，期協助身障者減輕經濟負擔，及減少身障者面對老年貧窮的困境。

▲▼ 雲林縣政府下修身心障礙者領取敬老金的年齡為60歲-64歲，每人發放1千元。（圖／雲林縣政府提供）

張麗善說，為降低身心障礙者經濟危機，除了敬老禮金外，縣府也與人壽公司合作，提供身心障礙者免費協助投保團體微型傷害保險與意外風險保障，降低身障家庭遭逢意外事故造成衝擊，以保身心障礙家庭經濟安全。除此以外，縣內也推動各項針對身心障礙者個人或其家庭照顧者相關福利措施，除安排專業人員定期到宅關懷身心障礙家庭照顧者，了解現行照顧困境及協助連結資源協助照顧者於居家順利照護身心障礙者；另外也安排照顧者團體輔導及不定期照顧研習課程，期望透過各項活動，協助身障照顧者更能獲取妥適福利資源，降低照顧壓力。

此外為協助縣民貧窮困境，縣府也積極推動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，找出潛在且急需資源的獨居老人和弱勢家戶，以提供即時性的屋舍修繕、飲食和保暖等資源，讓有需求的鄉親擁有更好的屋舍與更好的食物（Better Housing & Better Food），從今年3月1日開辦至今各鄉鎮市普查訪查執行進度已達100%，已協助房屋修繕及評估的有109戶，提供物資的有317戶，期待透過住宅及飲食保障，讓獨居長者安心居住於社區內。

社會處長林文志表示，本次撥發身心障礙者敬老禮金條件，只要是今年4月23日前已設籍本縣，且於10月23日前領有有效期限60歲至64歲身心障礙證明者，均可已領取敬老金1000元，並採取轉帳方式核發，目前已經請各鄉鎮市公所協助登記符合領取身障者之帳戶，民眾若接獲公所通知，請放心前往公所指地所在地登記，以俾利轉帳作業，如有特殊狀況者再另行處理。

ETStar學習雲來啦！輸入限量折扣碼「ET6666」享早鳥優惠

►美女健身教練「鋼鐵小廚娘」增肌減脂健身訓練課程

►不用怕被AI取代！大師帶你4小時輕鬆活用AI強化職場競爭力

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
觀音山砍7男女「嫌動機曝光」！　百米長血跡駭人
LIVE／觀音山砍7道友「1重傷」 兇嫌落網畫面曝
YouTube爆停更潮！　他整理名單驚：感覺不單純
兒子才剛滿月　失業爸狠狠摔死
陳吉仲最後一天哽咽！　曝「常和總統吵架」
快訊／2男5女遭砍！　兇嫌落網畫面曝
快訊／觀音山7人頭遭砍　兇嫌抓到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶票倒數！高雄夢幻熱氣球9／23浪漫升空　餐飲業齊推票根優惠

iPhone 15 Pro「這1色最搶手」！果粉妹秒喊後悔：早知買白色

AI正夯！台師大成立產業創新學院　博士生每年最高拿60萬獎學金

賣花養93歲尪！90歲「玫瑰花婆婆」扛家計：不擺攤沒錢繳房租

陳吉仲哭了！任內最後頒獎給農漁會　拭淚喊：請大家繼續支持農業部

貼青青照片揪唱歌「男生1300元、女生免費」！網見9規定愣：不單純

中秋節連假蘇花路廊行車攻略！　南下北上車潮尖峰時段曝光

家長求解國小數學　「一堆弱智題」他傻眼了：有大人不會？

開學後難收心？家長要留意青少年「流行」病

中秋連假雨多！大量雲雨帶聚集　低壓有機會成颱「但難度高」

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

王大陸派對攜新女伴「戴情侶手環」　林俊傑.陳柏霖也在..女方身分起底

答對變大逆罪人！問答題變終極密碼　KEY荒謬答「海綿寶寶68000季」超暖

3歲女兒叮嚀感冒爸吃藥　見他狂滑手機暴怒：關掉

玉澤演飯撒「每秒都在換動作」太專業　網友讚嘆：速度超驚人..不虧二代團XD

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

搶票倒數！高雄夢幻熱氣球9／23浪漫升空　餐飲業齊推票根優惠

iPhone 15 Pro「這1色最搶手」！果粉妹秒喊後悔：早知買白色

AI正夯！台師大成立產業創新學院　博士生每年最高拿60萬獎學金

賣花養93歲尪！90歲「玫瑰花婆婆」扛家計：不擺攤沒錢繳房租

陳吉仲哭了！任內最後頒獎給農漁會　拭淚喊：請大家繼續支持農業部

貼青青照片揪唱歌「男生1300元、女生免費」！網見9規定愣：不單純

中秋節連假蘇花路廊行車攻略！　南下北上車潮尖峰時段曝光

家長求解國小數學　「一堆弱智題」他傻眼了：有大人不會？

開學後難收心？家長要留意青少年「流行」病

中秋連假雨多！大量雲雨帶聚集　低壓有機會成颱「但難度高」

心肌梗塞到院前把握黃金救援　花蓮消防分隊獲團隊金心獎

觀音山道場7男女遭砍！莽男揮刀動機曝光　百米長血跡駭人

3班學生私下被轉學！家長不知情氣炸　教育局：學校違規招生

試・開箱／用奶蓋保養浸潤肌膚！恰到好處的潤澤又不油膩　任何膚質都會愛

搶票倒數！高雄夢幻熱氣球9／23浪漫升空　餐飲業齊推票根優惠

進口蛋爭議燒不到？賴清德最新民調衝42％　綠：執政面向包羅萬象

不只看蛋殼！專家教你3招辨別「鮮度」：多看一下蛋白蛋黃

iPhone 15 Pro「這1色最搶手」！果粉妹秒喊後悔：早知買白色

郭台銘找來賴佩霞最新民調剩6％　柯文哲、侯友宜差2個百分點

快訊／雲嘉大橋落水移工找到了！警消搜救3天　下游魚塭尋獲遺體

生活熱門新聞

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

今雨區擴大！　後天起降溫

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

甜點店遭控用巴西蛋　老闆冤：我們用鴨蛋

他拿安卓機　見小學生「都滑iPhone」傻了

餐廳寫no English mean　全場笑翻

秋分來了！命理師曝名字有「這1字」快買彩券

4星座「走不出舒適圈」

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

星宇突公告「新規定」10／3火速生效！

診所溜滑梯突消失！竟是家長讓它不見了

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

更多熱門

相關新聞

雲林衛生局稽查2倉儲　逾560萬顆進口蛋過期

雲林衛生局稽查2倉儲　逾560萬顆進口蛋過期

農業部昨(18)日公布進口蛋冷鏈倉儲地點，其中雲林縣共有虎尾、西螺2處低溫倉儲，雲林縣府衛生局第一時間接獲消息後，隨即聯繫業者啟動庫存蛋品清查作業，讓消費者安心，經確認共有560萬多顆進口雞蛋皆已過期，現放在冷凍倉庫中保存。

「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與

「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與

彰化失智阿北失聯11天　9/7身影曝光

彰化失智阿北失聯11天　9/7身影曝光

雲林衛生局續查零售通路　未見進口蛋

雲林衛生局續查零售通路　未見進口蛋

友善失智環境　雲林縣府揪長輩「作伙來聽拉力歐」

友善失智環境　雲林縣府揪長輩「作伙來聽拉力歐」

關鍵字：

雲林重陽禮金身心障礙者

讀者迴響

熱門新聞

直擊女星「當街車邊激吻」！

快訊／國1南向彰化段貨車自撞燈桿！車流回堵10k

混血女DJ自爆需求大　「一天3次」3分鐘也好

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

即／觀音山隨機砍人！7道友頭遭劈　行兇男被逮

即／新北觀音山傳隨機砍人！至少5人受傷

海軍新訓中心班長挨罵　竟拿榔頭敲中校頭

今雨區擴大！　後天起降溫

女想「肉償抵房租」遭房東拒絕！她竟露胸持刀威脅

李多慧「裙子被吹掀」影片 1個月觀看破億

瑪麗狂吻王少偉「他被抓包起反應」

網嘆《木曜4》越看越難過　邰智源：滾

煉鋼廠工人失足墜電爐　當場燒到剩骨骸

中秋限定！LINE「6款貼圖快下載」　竟有大咖藝人

甜點店遭控用巴西蛋　老闆冤：我們用鴨蛋

更多

最夯影音

更多
女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD

女身高151開車時遇困擾　遮陽板放下完全擋不到XD
颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

颳風下雨都只能騎車出門　妹子哭：我這麼漂亮欸...

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

16歲少年偷開爸車出遊　上路5分鐘連撞3車肇逃

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

見殘疾同學沒吃午餐　7歲女孩蹲地暖心餵食

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

重機正妹網紅「頭哥」車禍身亡

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面