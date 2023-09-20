雲林要發錢了！14萬長者受惠　首創「1族群」5285人可領千元

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣政府於2021年將重陽敬老金發放門檻下修至65歲，惟依據統計數字身心障礙者的平均壽命少於一般平均壽命約5年，為表達對身心障礙者的體恤及關懷，今年起縣長張麗善推動全國首創的身心障礙者敬老金政策，針對全縣60-64歲的身心障礙者約5285人，發放每人1000元的敬老禮金。

▲雲林縣府增加60歲至64歲的身心障礙者可領取1千元敬老金。（圖／雲林縣政府提供，下同）



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雲林縣預定在今年重陽節發放的敬老禮金，針對65至69歲共4萬2043人發放1000元，70至79歲共5萬6174人發放2000元，80至89歲共3萬2421人發放3000元，90至99歲共6335人發放6000元，百歲人瑞共143人發放1萬2000元，不過，此次特別增加60至64歲的身心障礙者共5285人，發放1000元的禮金，照顧身障族群，全縣總計可有14萬2401人受惠。

張麗善指出，雲林縣已是一個超高齡化的縣市，但這幾年推動長青食堂、樂齡中心及關懷據點等福利政策，建置點大幅增加，相較初上任時已增加3倍以上，讓長輩吃得營養又健康，妥善控制慢性病且快樂學習與聯誼，讓長輩可以安心在地老化、在地獲得有尊嚴的照護。

目前雲林縣民的平均壽命也有些微的提高，從之前的78.74歲提升到今年度78.86歲，顯示政策對於長者是有助益的。本縣現有近5萬名的身心障礙者，縣府也積極推動無障礙環境以及友善就業環境等措施，期協助身障者減輕經濟負擔，及減少身障者面對老年貧窮的困境。

張麗善說，為降低身心障礙者經濟危機，除了敬老禮金外，縣府也與人壽公司合作，提供身心障礙者免費協助投保團體微型傷害保險與意外風險保障，降低身障家庭遭逢意外事故造成衝擊，以保身心障礙家庭經濟安全。除此以外，縣內也推動各項針對身心障礙者個人或其家庭照顧者相關福利措施，除安排專業人員定期到宅關懷身心障礙家庭照顧者，了解現行照顧困境及協助連結資源協助照顧者於居家順利照護身心障礙者；另外也安排照顧者團體輔導及不定期照顧研習課程，期望透過各項活動，協助身障照顧者更能獲取妥適福利資源，降低照顧壓力。

此外為協助縣民貧窮困境，縣府也積極推動「雲林縣獨居長者及弱勢家戶防寒、防餓雙B服務計畫」，找出潛在且急需資源的獨居老人和弱勢家戶，以提供即時性的屋舍修繕、飲食和保暖等資源，讓有需求的鄉親擁有更好的屋舍與更好的食物（Better Housing & Better Food），從今年3月1日開辦至今各鄉鎮市普查訪查執行進度已達100%，已協助房屋修繕及評估的有109戶，提供物資的有317戶，期待透過住宅及飲食保障，讓獨居長者安心居住於社區內。

社會處長林文志表示，本次撥發身心障礙者敬老禮金條件，只要是今年4月23日前已設籍本縣，且於10月23日前領有有效期限60歲至64歲身心障礙證明者，均可已領取敬老金1000元，並採取轉帳方式核發，目前已經請各鄉鎮市公所協助登記符合領取身障者之帳戶，民眾若接獲公所通知，請放心前往公所指地所在地登記，以俾利轉帳作業，如有特殊狀況者再另行處理。