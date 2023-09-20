稱雲林沒有進口蛋卻查到500箱液蛋　農業部：那是畜產會的庫存

▲ 雲林縣衛生局前往虎尾、西螺低溫倉儲稽查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

雲林縣衛生局本月18日向農業部索取進口蛋下游廠商名單，但農業部回文稱雲林縣轄內並無進口蛋，隔天衛生局卻在西螺鎮某倉儲發現有500箱未過期的「冷凍殺菌液蛋」，且產地從進口改標台灣，質疑農業部說謊。農業部今（20日）晚間回應，西螺倉儲是中央畜產會的庫存液蛋，是委託金寶蛋品加工後轉畜產會庫存，雲林縣確實沒有畜產會調度進口蛋的洗選場和加工廠。

雲林縣衛生局18日向農業部請求提供進口蛋的下游廠商名單，因遲未收到回文，隔天便根據農業部新聞稿所附的冷鏈倉儲地點主動追查流向，在西螺鎮某間農產倉儲發現有500箱未過期的「冷凍殺菌液蛋」，產地來自台灣，而將資料提供給台中市府調查，卻意外查出該蛋產地遭到改標，實則為進口蛋，並質疑農業部公文謊稱雲林沒有進口蛋。

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農業部晚間回應，中央畜產會並未調度給雲林任何洗選場和加工廠，雲林縣政府看到的液蛋是中央畜產會的庫存，而所有中央畜產會的倉儲地點已於9月18日公布於農業部網站，西螺倉儲就是其中一處。

農業部表示，雲林縣西螺倉儲所存放的是中央畜產會的庫存液蛋，該庫存液蛋是畜產會請金寶蛋品加工後轉畜產會庫存，並非調度給洗選場或加工廠。

農業部指出，日前提供各縣市政府的資料則是「中央畜產會調度給各縣市洗選場和加工廠的名單、數量與雞蛋來源國」，而雲林縣政府轄內確實沒有畜產會調度進口雞蛋的洗選場和加工廠。