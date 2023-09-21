921國家防災日　張麗善趴桌腳與學生演練

▲雲林縣今日9時21分結合氣象局強震即時警報系統，各級校園同步實施1分鐘地震避難掩護演練，縣長張麗善與學生一同迅速演練「趴下、掩護、穩住」三步驟。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為強化學校防災教育，除年年提升防災設備，亦持續於各級學校實施演練，今（21）日9時21分結合氣象局強震即時警報系統，各級校園同步實施1分鐘地震避難掩護演練，完成「趴下、掩護、穩住」三步驟，由教師宣導「不語、不跑、不推」三不措施等地震避難疏散原則宣導，強化師生應變能力。

教育處訂定「防災教育中長程計畫」推動校園防災，諸如：防災校園基礎及進階學校建置、複合式防災觀摩及校園災害防救計畫執行等，亦設置防災教育輔導團，輔導各校建置校園災害防救應變編組，強化師生防災知能，落實防災校園建置，提升學校災害應變的危機意識，落實防災生活化、在地化，達到災害管理的減災、整備、應變、復原。

石龜國小校長黃致傑表示，目前雲林縣規劃在石龜國小設置防災教育科技中心，預計投注將近一千萬經費、規劃四間防災基地，包含地震、土石流、排洪淹水及火災，以傾向情境引導的做規劃，將氣氛營造視為首要任務，希望透過虛擬實境還原921現場或者模擬火災現場，讓學生對於這樣的災害會心生畏懼進而引起學習興趣。

▲雲林縣今日9時21分結合氣象局強震即時警報系統進行防災演練，東和國小全校師生疏散至戶外。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，每一年的9月21日雲林縣所有國中小、幼兒園都會進行防災演練，提醒孩子一但遇到任何災難該如何自救與自處，今天見到孩子對於防災口號倒背如流，表示近年防災教育相當成功，除了宣導不語、不跑、不推還有「不回頭」，四不政策藉由孩子學習推廣到各個家庭中，讓每個人都有防災觀念。

▲雲林縣今日9時21分結合氣象局強震即時警報系統進行防災演練，東和國小全校師生疏散至戶外。（圖／記者蔡佩旻攝）