惡作劇、騷擾達8成！雲林縣119無效通話數　今年累計26090通　

▲雲林119報案專線電話無效來電通話比例竟高達4成，造成第一線受理人員超大負擔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

119報案專線主要用在當民眾需要緊急救護或者有災害搶救之需時，以市話或行動電話報案以便立即派遣救護車或消防車馳赴現場救援，然而雲林縣消防局統計2023年度1至8月總來電通話數分析，無效來電通話比例竟高達4成，造成第一線受理人員超大負擔。

雲林縣消防局指出，119專線是由各縣市消防局救災救護指揮中心受理，主要受理火災、救護、災害搶救、為民服務等案件，經統計雲林縣每月來電通話數在7000至11000通不等，今年1-8月總來話通數達6萬8433通，無效通話數就有2萬6090通，無效通數就佔了4成，而惡意騷擾、兒童嬉鬧、無聲或已掛斷或無故撥打119等就佔了無效通數的80%，使得第一線忙於緊急應變之119受理人員感到無奈。



另外依據2023年6月21日修正公布之消防法明定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，違反者提高罰則將處1萬元以上5萬元以下，雲林縣雖至目前為止尚無開罰案例，但仍特別提醒請勿以身試法，並呼籲將緊急救援資源留給真正需要的人。



雲林縣消防局提醒，報案時為了能夠快速掌握案發位置，建議民眾先使用市內電話撥打，可第一時間將地址顯示在報案系統中，另外也可以使用行動裝置「消防防災e點通」中的「119報案APP」，利用網路及GPS定位功能，能將位置資訊傳送至報案系統，若是使用行動電話撥打119報案，僅能顯示基地台位置，無法直接帶入案發地點資訊，需藉由119受理人員引導詢問地點，增加處理時間。