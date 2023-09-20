農業部說謊公文曝！稱雲林未用進口蛋　被打臉揪500箱假冒台灣貨

▲農業部發公文稱雲林縣府，表示並無業者向中央畜產會調度進口雞蛋進行洗選、加工或代工使用。（圖／雲林縣政府提供）



記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣衛生局昨(19)日前往西螺鎮某間農產倉儲，檢查是否有過期進口蛋，其中有500箱未過期的「冷凍殺菌液蛋」，產地來自台灣，未料將資料提供給台中市府調查，卻意外查出該蛋產地遭到改標，實則為進口蛋，但農業部卻在同日晚間回文給雲林縣府農業處稱並無進口蛋，根本就是說謊被打臉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中衛生局調查金寶蛋品科技、新德貿食品公司涉嫌假冒雞蛋產地。（圖／記者游瓊華翻攝）



雲林縣衛生局18日向農業部請求提供進口蛋的下游廠商名單，但直到19日上午都未見回文，便主動根據農業部新聞稿所附的冷鏈倉儲地點主動追查流向。

19日經查確實有過期進口蛋外，也發現500箱未過期的「冷凍殺菌液蛋」，效期至2024年6月14日，製造商來自台中市大里區之金寶蛋品科技股份有限公司，但衛生局人員懷疑有混進口蛋嫌疑，移請台中市政府衛生局互助查察。

19日晚間，農業部才向雲林縣府回應「有關本部委託財團法人中央畜產會專案進口雞蛋案，查貴府轄內並無業者向財團法人中央畜產會調度進口雞蛋進行洗選、加工或代工使用」，強調並無進口蛋。

不過，今(20)日中午台中衛生局通知查察結果，確認金寶蛋品科技與新德貿食品公司涉嫌假冒產地，2家業者均坦承「接獲農業部中央畜產會指示更改產地」並提供相關資料，涉犯食安法第15條第1項第7款規定涉及刑責，全案已移送檢調偵辦，打臉農業部所稱。

後續雲林衛生局也立即派員封存遭貼假標的「冷凍殺菌液蛋」，責請業者落實倉儲管理，確保不會流入市面，待畜產會指示銷毀。

▼雲林縣共有虎尾、西螺2處低溫倉儲存放雞蛋，19日衛生局前往稽查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

