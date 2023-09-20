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農業部說謊公文曝！稱雲林未用進口蛋　被打臉揪500箱假冒台灣貨

▲▼ 農業部發公文稱雲林縣府並無業者向中央畜產會調度進口雞蛋進行洗選、加工或代工使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲農業部發公文稱雲林縣府，表示並無業者向中央畜產會調度進口雞蛋進行洗選、加工或代工使用。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

雲林縣衛生局昨(19)日前往西螺鎮某間農產倉儲，檢查是否有過期進口蛋，其中有500箱未過期的「冷凍殺菌液蛋」，產地來自台灣，未料將資料提供給台中市府調查，卻意外查出該蛋產地遭到改標，實則為進口蛋，但農業部卻在同日晚間回文給雲林縣府農業處稱並無進口蛋，根本就是說謊被打臉。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

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▲台中衛生局調查金寶蛋品科技、新德貿食品公司涉嫌假冒雞蛋產地。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣衛生局18日向農業部請求提供進口蛋的下游廠商名單，但直到19日上午都未見回文，便主動根據農業部新聞稿所附的冷鏈倉儲地點主動追查流向。

19日經查確實有過期進口蛋外，也發現500箱未過期的「冷凍殺菌液蛋」，效期至2024年6月14日，製造商來自台中市大里區之金寶蛋品科技股份有限公司，但衛生局人員懷疑有混進口蛋嫌疑，移請台中市政府衛生局互助查察。

19日晚間，農業部才向雲林縣府回應「有關本部委託財團法人中央畜產會專案進口雞蛋案，查貴府轄內並無業者向財團法人中央畜產會調度進口雞蛋進行洗選、加工或代工使用」，強調並無進口蛋。

不過，今(20)日中午台中衛生局通知查察結果，確認金寶蛋品科技與新德貿食品公司涉嫌假冒產地，2家業者均坦承「接獲農業部中央畜產會指示更改產地」並提供相關資料，涉犯食安法第15條第1項第7款規定涉及刑責，全案已移送檢調偵辦，打臉農業部所稱。

後續雲林衛生局也立即派員封存遭貼假標的「冷凍殺菌液蛋」，責請業者落實倉儲管理，確保不會流入市面，待畜產會指示銷毀。

▼雲林縣共有虎尾、西螺2處低溫倉儲存放雞蛋，19日衛生局前往稽查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲▼ 雲林縣共有虎尾、西螺2處低溫倉儲，19日衛生局前往稽查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林農業部公文進口蛋

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