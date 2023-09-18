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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勸陳吉仲下台！柯文哲：反對只會補助　其他都不會的農業部長

▲▼柯文哲出席台東縣台灣選哲之友會成立大會。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲出席台東縣台灣選哲之友會成立大會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲17日晚間傳出請辭消息，隨後被行政院否認，引發外界猜測是擔憂波及新系的中央畜產會董事長林聰賢，恐傷害總統參選人賴清德選情，與派系鬥爭有關。對此，民眾黨總統參選人柯文哲酸說，只要陳吉仲繼續幹下去，對民眾黨的選情就非常有利，但對全國老百姓很不利，民進黨得自己取捨。

柯文哲17、18日赴台東跑行程，18日上午參拜「台東天后宮」，下午再出席台東縣台灣選哲之友會成立大會。被問到陳吉仲請辭又獲慰留，會不會影響到賴清德的選情？柯文哲重申，自己前幾天說過，「陳吉仲繼續幹下去，對本黨的選情非常有利，只是對全國老百姓非常不利，所以這民進黨自己要去取捨的。」

隨後，柯文哲致詞時也酸說，自己非常反對只會補助、補貼，其他什麼都不會的農業部長，認為陳吉仲繼續幹下去，對民眾黨的選情很有幫助，但對全國人民不好，「所以我還是勸他自己下來，不要為了政黨利益犧牲國家利益，陳吉仲繼續幹，就是有利本黨利益，但繼續幹又害全國人民利益。」

另外，關於是否有二度訪美規劃？柯文哲說，選舉只剩下4個月，不太可能去很多地方，所以例如秘書長可以去、立委可以去，或是可以去東岸、西岸等各種組合，都還在做最後考量。

▲▼柯文哲出席台東縣台灣選哲之友會成立大會。（圖／民眾黨提供）

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