「陳吉仲的請辭就是一場戲」　媒體人：兩大男主角展現了份量

▲農業部長陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

農業部長陳吉仲因進口蛋爭議請辭，一度傳出行政院長陳建仁准辭，引來各界關注，但最終被慰留。對此，資深媒體人羅旺哲認為，這是一齣戲，而在這齣戲中，有兩大男主角，都展現了他們在民進黨內的「份量」。

羅旺哲說，進口蛋爭議，不只民眾對雞蛋失去信心，本土蛋農也很怒。蛋蛋之亂，顯然「吉仲要害」，所以陳吉仲躲了一個禮拜。只是這個「食安問題」，政府有要負責嗎？當然沒有！因為他們看的是「政治問題」。尤其，在前行政院長蘇貞昌出來批「放話」後，這齣戲才真相大白。

羅旺哲指出，「有人急著放話、非常惡劣」，蘇貞昌的這句話，才是陳吉仲心中想要講的，但陳吉仲本人卻不能對外說。這一講話後，對民進黨起了一種「招魂」作用。包括前北農總經理吳音寧等、還有網路上沒聽過的粉專，紛紛聲援陳吉仲，讓蛋蛋問題，形成政治問題。最後，政院再出來補證實，陳吉仲僅是口頭道歉，但沒准辭。

羅旺哲說，禮拜天一整晚，一般民眾霧裡看花、看的錯亂，但綠營支持者看的卻很嗨。因為，這齣戲的兩大男主角，陳吉仲跟蘇貞昌，都展現了他們在民進黨內的「份量」。也就是說，直接拆彈了黨內逼宮壓力。等於，不只演給全民看，更演給黨內看。

不過，羅旺哲說，全民對蛋的憤怒，陳吉仲始終沒有正式對社會大眾道歉，接下來要他道歉，恐怕成為「天方夜譚」。因為，民進黨從頭到尾都不覺得有錯。這齣戲後，看來陳吉仲的官位，會坐得更穩，未來，可能會坐得更大、更高，都不意外。