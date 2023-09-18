綠批侯友宜訪美立場矛盾　競辦反嗆：想轉移「進口雞蛋之亂」？

▲侯友宜參訪紐約警察局。（圖／侯辦提供）



記者崔至雲／台北報導

民進黨發言人張志豪、國際部主任趙怡翔今（18日）舉行記者會批評，國民黨總統參選人侯友宜在美國說一套，在台灣說另外一套，國民黨立場矛盾，存在多重宇宙。對此，侯友宜辦公室發言人陳柏翰表示，民進黨卻只會扯後腿、噴口水，無止盡的抹紅及謾罵，甚至鬼扯「疑侯論」。民進黨如此不長進，是不敢面對國際「疑賴論」的聲音，還是只是為了轉移「進口雞蛋之亂」的焦點？

陳柏翰表示，民進黨說賴清德主席的兩岸、國際立場，是可預測、有一致性。這完全是睜眼說瞎話，活在平行時空中。事實上，由於賴清德長期以來台獨立場鮮明，過去言論也常激化兩岸間的對立、衝突，即便近期為了選舉，開始髮夾彎調整論述，但還是出現「台灣總統走入白宮完成政治目標」的暴衝性言論，也因此不論國內、外，均對賴清德是否有能力維持台海和平，始終存有保留及疑慮。

陳柏翰指出，侯友宜此行訪美，已拜會外交政策全國委員會、外交關係委員會等著名外交智庫，並與AIT主席羅森伯格、紐約市長亞當斯等政界人士碰面，向學界、政界清楚表達自身的外交立場。幾場僑宴更是受到廣大僑胞的熱情支持，而在接下來的行程中，也預計與AIT及更多國會議員交流，展現侯友宜在外交上的格局與能力。

陳柏翰強調，國民黨一直以來都與美國維持密切及友好的關係，馬英九執政時期，在與對岸維持對話交流的同時，也對美國軍購總額累計超過200億美元，遠高於陳水扁執政時期。而侯友宜也一再強調，中華民國必須強化自我防衛能力，也要恢復與對岸的溝通對話，並扮演一個和平的促進者、風險降低者，唯有如此，台灣才能有安全、穩定及繁榮的未來。

陳柏翰也說，侯友宜16日與在美國打拚的台灣青年朋友座談，主要是傾聽他們在海外努力的甘苦談，並給予加油與鼓勵，而其實現場有不少年輕朋友，都表達對兩岸關係的惡化及台海安全感到相當擔憂。然而民進黨卻刻意忽視這些青年朋友的憂心，甚至刻意扭曲侯友宜與年輕人交流的內容。民進黨這種低俗、不長進的政治操作，實在令人遺憾，更必須予以嚴厲譴責。

