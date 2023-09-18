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郭台銘「連署總站」曝光！六都依序設站點　9／19開始連署

▲▼郭台銘位於台北市東區的連署站點今日開始營運，郭台銘競選辦公室新增發言人陳家頤加入團隊。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘位於台北市東區的連署站點今日開始營運，郭台銘競選辦公室新增發言人陳家頤加入團隊。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘登記參選，並著手進行獨立連署作業，今（18）日一早台北連署總站開幕。郭台銘辦公室發言人黃士修表示，待拿到中選會提供的連署紙本後，會送到印刷廠印製，最後送到各地站點，正式連署9月19日開始。未來後續也會先以六都設立連署站為主，後續再擴充至22縣市。

▲▼郭台銘位於台北市東區的連署站點今日開始運作。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘位於台北市東區的連署站點今日開始運作。（圖／記者李毓康攝）

對於郭台銘即將展開連署，黃士修表示，連署實際行動的時間僅約莫一個多月，他壓力很大，連署的時間緊迫，而行動牽扯到全國，這都需要時間，若是像公投一樣6個月，他就更有自信。未來郭、賴相關背板、文宣等，都會陸續登場。

關於連署站會有多少站點？黃士修回應，目前都在陸續增加中，沒有預設數字，會看需求與場地狀況，目前將先以六都為主，未來再擴充至22個縣市，準備完成後，明、後天會陸續在網站上公告第一批連署站點，讓民眾簽名連署。

新加入團隊的發言人陳家頤也提到，站點配置將以民眾方便性為考量，讓民眾帶身分證就能來連署，也歡迎熱心民眾提供站點，至於今天開張的台北連署站將從9月19日到11月2日，服務時間為上午9點半到晚上9點半，之後相關志工配置等，都會明確公開資訊，方便大家查詢。

▲▼郭台銘位於台北市東區的連署站點今日開始運作。（圖／記者李毓康攝）
 

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