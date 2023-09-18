民進黨：國民黨說一套做一套　侯友宜外交淪「多重宇宙」

▲民進黨中央黨部今天上午舉行「柯侯外交的多重宇宙」記者會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜訪美期間提出，對於北京的意圖「不會存有不切實際的期待」，對此，民進黨發言人張志豪、國際部主任趙怡翔今（18日）舉行記者會批評，侯友宜在美國說一套，在台灣說另外一套，國民黨立場矛盾，存在多重宇宙，呼籲侯友宜清楚向台灣人民交代，到底如何看待中共對台的長期企圖，以確保台海的和平與安全。

趙怡翔指出，國民黨長期支持兩岸和平宣言、和平協議，當中國軍機不斷繞台進行挑釁行動時，國民黨兩岸顧問卻在北京受訪表示「感受並聞到春暖的味道」，侯友宜選戰陣營甚至主張「重啟服貿」，這難道不就證明國民黨長期存在不切實際的期待？國民黨長期說一套做一套，忽視區域和平最大的威脅來源，這不是侯友宜用一兩句話模糊視聽就能挽回。

趙怡翔表示，國民黨副主席連勝文昔曾批評軍售「花大筆錢去造就美國軍火商」，國民黨立法院黨團也杯葛非對稱戰力及台美軍事合作，例如媒體曾統計美國同意售我潛艦案後遭藍營擋69次，致台灣艦隊成軍晚 12年，馬英九政府也曾使台灣國防支出降到1.78%的歷史低點。他說，侯友宜訪美期間，假裝國民黨過往立場不曾存在，恐怕就如前陣子疫情失言遭黨內糾正一般，立場缺乏整合，說法毫不負責。

張志豪指出，侯友宜就是多重宇宙，過去的言論與訪美期間的言論完全不同，侯友宜在訪美期間強調台美友好，但國民黨在台灣長期散佈所謂的「疑美論」，放任黨內同志蔡正元散播「美國毀台論」，都足以證明國民黨向來對兩岸事務抱持不切實際的幻想與期待，以及對台美安全合作的質疑，可見侯友宜擔心在美國被打臉，只好於訪美期間說一套，回台後做另外一套。

對於民眾黨總統參選人柯文哲，張志豪說，柯文哲也是外媒專訪說一套，國內做一套，他的仇女厭女言論延燒國際，標準的「丟臉丟到國際去」，另《彭博》報導柯文哲仍未為「空姐應援團」事件公開道歉，也並沒有在專訪中表達歉意，結果柯文哲僅表示已修改SOP避免類似事件再度發生，顯然就是避重就輕。