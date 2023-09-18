「國民黨門票要不要在野共享？」　黃士修：別擔心郭是否選到底

▲郭台銘位於台北市東區的連署站點今日開始營運，郭台銘競辦發言人黃士修主持開站記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞明天開始將正式展開連署，對於各界不斷猜測「郭賴配」是否參選到底？對此，郭台銘競選辦公室發言人黃士修今（18）日表示，國民黨是否忘記政權輪替初衷？國民黨真的不用擔心，每天不斷詢問郭賴是否選到底，不能只看到藍營選票。

黃士修今受訪表示，郭台銘8月28日宣布參選至今，面對很多挑戰，很多人都在關心郭台銘是否要選到底？賴佩霞是否要選到底？國民黨一直擔心郭台銘選倒底，可能會分散藍營選票，但是國民黨是否忘記了他們當初的初衷，就是希望政黨輪替。

「國民黨眼中看到的，應該不能只是藍營選票」，黃士修直言，藍營現在就是只在看郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲，國民黨總覺得好像在野多一個人，多的都是額外的人就會分票。

黃士修強調，國民黨真的不用擔心，每天不斷詢問郭賴是否選到底，應該反問國民黨，是否要跟在野勢力坐下來談？包括柯文哲、郭台銘，國民黨有政黨推薦門票，要不要坐下來跟在野陣營共享？

「有太多政黨包袱與本位主義，但這些正是我們能夠擺脫掉的，這是我們的優勢」，黃士修強調，他們沒有包袱與利益衝突，所以郭台銘才最有資格跟在野陣營談整合，宣布參選、副手與啟動連署，都是為向全民展現，台灣需要也值得更優秀的領導人。

