親曝辭演《蘑菇》2原因　賴佩霞：完全明白劇組的沮喪跟失望

▲藝人賴佩霞跟鴻海創辦人郭台銘搭檔參選2024正副總統。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

藝人賴佩霞作為鴻海創辦人郭台銘副手投入2024選戰後爭議不斷。針對外界批評她辭演舞台劇《蘑菇》導致劇團不得已取消整檔演出，賴佩霞說，她一開始受邀當副總統人選，每晚只睡2、3個小時，她的身體沒辦法承受，她知道自己沒辦法百分之百奉獻給劇團，再來家裡的人也需要我照顧，所以她必須要辭演，她也完全明白、了解劇組的沮喪跟失望，而她做了這樣的選擇，她也完全配合劇團，謝謝劇團的同仁，她也跟關心這件事的大家說對不起。

賴佩霞說，宣布參選那天，當晚她就去劇場，跟導演談。她很愛這齣戲，換了演員的確需要相當多的時間從零開始，所以很多的波折，她可以感受劇團編劇的壓力，走了一大段路聽到這樣的消息當然會難過，她也難過，但最大的考量是我體力受不了。

賴佩霞表示，她一開始受邀要選副總統，每晚只睡2、3個小時，她身體沒辦法承受，對這齣戲如果她要呈現，她希望自己是最好的狀態，要完成就要全身全心的投入，而她清楚知道身體不是百分之百可以奉獻給劇團，她也不希望壞了這齣戲，她不能讓別人老是代替她去跟其他演員演，所以考量下來她沒辦法有最好的狀態，這是她最大理由，再來家裡的人也需要她照顧，所以她必須要辭演。