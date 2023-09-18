「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞親上火線回應：我從沒說過我是心理師

▲鴻海創辦人郭台銘與賴佩霞女士赴中選會遞交連署登記申請書。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

藝人賴佩霞與鴻海創辦人郭台銘搭檔參選2024總統大選，17日已前往中選會登記連署。對於有諮商心理師爆料她沒有台灣諮商或臨床心理師的資格，卻開設個人心靈課程，「一對一晤談」80分鐘收費2.3萬一事，賴佩霞18日回應，自己從沒說過自己是心理師，在台灣也沒做過這樣的事，而該課程是高階領導人的培訓。

賴佩霞說，關於諮商師資格，她在2011年在中國大陸取得心理諮詢師跟企業培訓師的資格，所以她在中國大陸有這樣的資格，但她在台灣從沒做任何心理師的事，也沒跟任何人說她是心理師，大家網站上看到的費用，是她在做的是高階領導人的培訓，她是一個教練，當她的客戶需要更好，她就陪著他們，走到他們要的方向。

賴佩霞表示，她的背景、她的學習、她的興趣，讓她開始投入心理學是在80年代，她就開始受訓，她那麼喜歡心理學應該是早期更生團契到監所，看到裡面的人的故事，雖然她年紀很輕，但她我在那個時候就看到自己有一些特質，所以開始想要學習心理學的領域，只要有好的老師她就去學習，所以她有一堆證照、學習紀錄。

賴佩霞說，客戶在她教練的時候，最多可以說她做一些些心理輔導，但她從來沒說過自己是心理師。