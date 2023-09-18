快訊／郭台銘發言團隊擴編　台視主播陳家頤加入郭陣營

▲總統參選人郭台銘先生發言人團隊擴編，台視主播陳家頤加入郭陣營。（圖／郭台銘辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

總統擬參選人郭台銘陣營今（18）日擴編發言人團隊，台視晨間新聞主播陳家頤出任發言人，在連署起跑日增添新戰力。陳家頤今年37歲，擁有15年媒體經驗，曾獲得電視金鐘獎、卓越新聞獎、吳舜文新聞獎等三項新聞界指標性獎項。過去主跑社會、生活線的陳家頤，盼藉由過去累積的媒體經驗，代表郭台銘陣營扮演好與大眾溝通的橋樑。



郭台銘辦公室指出，陳家頤過去是台視專職主播，曾獲得電視金鐘獎、卓越新聞獎、吳舜文新聞獎等三項新聞界指標性獎項，近十年來在金曲獎、金馬獎的花絮節目與記者會主持，多次在頒獎台上出手替玖壹壹等頒獎嘉賓解圍，被封為金曲記者會最佳救場主播。



談到為何會加入郭台銘陣營？陳家頤說，某天開車在回家的路上，接到來自新聞界友人的徵詢電話，得知郭台銘陣營在擴編發言人團隊，她一邊開車一邊心想回家後和家人討論，沒想到短短不到十分鐘，連家都還沒到就已經在內心做出決定：「我要去！」



陳家頤表示，她從事新聞工作15年，透過每天的播報工作，她深刻感受到這幾年台灣社會有很嚴重的撕裂感，當她知道郭台銘願意去承擔主流民意整合的重責大任，她不僅是認同，更期待在這個主流民意的架構中可以是一個參與者與貢獻者。



陳家頤提到，最近這兩年她的身份有了很大的轉變，現在也是一個媽媽，她期待她的孩子可以在一個和平、安穩的環境下長大，郭台銘的理念打動了她，她也相信絕大多數的母親都和她有一樣的想法，這是她加入這個團隊的最大原因。



陳家頤也說，她會發揮過去在媒體服務的經驗，以一種理性思維、溫和態度、專業的表達，扮演好郭台銘團隊與社會大眾的溝通橋樑，將郭台銘團隊希望傳達給社會大眾的信息，能更清楚地傳遞、更明確的聚焦。



「這真的就是一個GOOD TiMING!」陳家頤說，她很感謝家人很支持她的決定，要離開自己很喜歡的新聞工作是一個很糾結的過程，感謝過去媒體界的長官與前輩的栽培與愛護，更要感謝長官願意讓她能夠去迎向另一個挑戰。



陳家頤小檔案

年齡：37歲

學歷：國立臺灣藝術大廣播電視學系

經歷：臺灣電視公司新聞部專任主播/節目主持人/節目製作人

得獎紀錄：

第53屆電視金鐘獎 自然科學紀實節目獎、自然科學節目主持人獎

第18屆卓越新聞獎 即時新聞獎

第33屆吳舜文新聞獎 深度報導獎