新北三鶯大橋9月底前全線通車　標線、號誌調整交通配套就緒

▲新北市交通局長鍾鳴時（右）率員會同工務局新建工程處視察鶯歌、三峽兩端相關交通配套措施。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三鶯地區民眾引頸期盼的三鶯大橋預計9月底前全線通車，新北市交通局長鍾鳴時表示，配合三鶯大橋全線通車，鶯歌端銜接環河路及三峽端往三鶯大橋方向的標線、號誌周期等相關交通配套措施都將進行檢討、調整，以利車流安全和順暢。

鍾鳴時說，三鶯大橋為連結三峽、鶯歌主要交通要道之一，新北市工務局自2018年動工改建，主橋於今年1月完工通車後，機車道、人行兼自行車道及銜接環河路匝道等工程也預計於9月底前完工；三鶯大橋改建後進行汽機車分流，將更有助於紓緩交通壅塞，提高行車安全。

▲銜接環河路匝道。

因應三鶯大橋即將全線通車，鍾鳴時率員會同工務局新建工程處視察鶯歌、三峽兩端相關交通配套措施，以做好通車準備；交通局交通管制工程科科長林昭賢表示，三鶯大橋鶯歌端銜接環河路匝道路口轉彎的號誌周期將進行調整，避免下橋車流回堵至主線之外，三峽往三鶯大橋方向的國3南出車流易與復興路車流交織打結，交通局也將檢討間歇性截斷復興路車流，避免車流由隆恩街口回堵至國道出口。

交通局表示，由於三鶯新橋車流移動快且面對新動線，通車初期難免需要一段適應期，請行經三鶯大橋駕駛朋友要減速慢行熟悉動線，遵守路口交通指揮保持淨空，交通局祝大家行車平安。

▲標線、號誌周期等相關交通配套措施都將進行檢討、調整。