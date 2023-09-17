正隆紙業深耕新北一甲子　推動公益籌蓋「紙文化探索館」

▲板橋區河濱公園舉行正隆64周年廠慶公益園遊會活動。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

正隆股份有限公司為全球百大紙業公司之一，也是臺灣規模最大的工業用紙及紙器公司，推出多樣化紙品，建構完整的紙業供應鏈，並發展為多角化經營之集團規模。今（17日）於板橋區河濱公園舉行正隆64周年廠慶公益園遊會活動，新北市政府經發局長何怡明亦代表市政府向正隆公司鄭人銘董事長道賀，感謝正隆公司對地方的貢獻，及對市政建設與公益活動的熱心參與。

經發局長何怡明表示，正隆深耕新北64年，每年處理全國40%回收紙之再生利用，更是全台第一個取得TFCD（氣候相關財務揭露）最高評級的紙業公司。正隆聚焦低碳產品、創新應用，重視責任生產、員工發展及社會共融，且每年積極推助社會與社區公益達2400萬元，更於去年獲得新北企業精典獎之「精典非凡獎」及「投資貢獻獎」榮耀；尤以，新北市政府今年10月份辦理「2023台灣設計展」，新北市政府經濟發展局協助正隆紙業申請城市產業創新計畫，並參與新北製造及新北生活展區之佈展。

▲正隆紙業自1959年成立，專注於改進產品製造工藝、提高能源利用效率。

何怡明說，針對紙產業文化之長期推廣，正隆預計於板橋設置「正隆紙文化探索館」，市府得知後立即啟動招商一條龍服務，邀集台灣設計研究院（TDRI），協助正隆進行規劃及定位。該探索館面積約450坪，預計2029年開幕，並以獨特紙產業之文化蘊涵，結合新板特區整體文創發展，成為新北加速邁向設計文化產業之都的重要核心。

正隆董事長鄭人銘表示，正隆自1959年成立，專注於改進產品製造工藝、提高能源利用效率，以及投資研發環保技術等，努力降低碳排放。未來也將持續聚焦「循環經濟、低碳綠能、智慧創新」三大主軸，在ESG領域更多的精進。為了延續社會公益及提倡環保教育之理念，將於板橋設置「正隆紙文化探索館」；期能透過展示、教育、體驗等寓教於樂的方式，向民眾推廣有關紙的歷史、文化、工藝、藝術、再生利用與生態保育等具教育意義之內容。

招商一條龍自2019年起推動迄今，已協助廠商在新北落實投資236件，投資金額逾4500億元，創造逾8.7萬個就業機會，未來將持續以「馬拉松」精神，陪伴企業夥伴在新北擴大投資成果。